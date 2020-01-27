Sındırgı, Elazığ için seferber oldu

Yardım seferberliğinde Türkiye’ye örnek kampanyalar yürüten Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar, bu kez de Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için birlik oldu. Sındırgı Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanına kurulan çadırda bir tır yardım malzemesi toplanarak deprem bölgesine gönderildi.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme yardım toplayan Sındırgı yardım tırı bugün yola çıktı. Sındırgı Belediyesi öncülüğünde siyasi partilerden, STK’lara kadar ilçede bulunan herkes birlik oldu, aynı çatı altında toplandı. Cumhuriyet meydanı adeta pazar yerine döndü. Çocuğundan yaşlısına kadar tüm vatandaşlar yardım seferberliğine katıldı. Toplanan bağışlar da ilçe esnafına pay edildi. İlçede faaliyet gösteren esnaftan eşit oranda yardım malzemesi alındı. Yardımları deprem bölgesine ulaştıracak araç sahibinin de hiçbir ücret talep etmemesi, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı çocuklar ise kendi oyuncakları ve bebek mamalarının üzerine yazdıkları notları da gönderdi.