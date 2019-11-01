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Sındırgı’da yağmurda kayganlaşan yolda kaza ölüm getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yağışdan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yağışdan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardanFatih. E.D. hastanede hayatını kaybetti.
Sındırgı - Demirci grup yolu Emendere Mahallesi yakınları Issık dere mevkiinde gerçekleşen tek taraflı kazada 45 PD 194 plakalı İsmail Danışan (64) idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek uçuruma düştü. Ağır hasar alan araçta sıkışan yaralı İsmail D. (64), Tayyibe D. (61) ve Fatih E. D. (27) Sındırgı İtfaiye Emirliği ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar tedavileri için önce Sındırgı Devlet Hastanesine getirildi. Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih E.D. (27) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.D. (61) ise ön müdahalenin ardından gerekli müdahale için Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Şoför İ.D.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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