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Sındırgılı Yörüklerin iki asırlık eğlencesi "Dada oyunu"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

İlçeye bağlı Yaylabayır Mahallesi sakinleri, Yörüklere has bir orta oyunu olan geleneği düğünlerde ve asker eğlencelerinde yaşatıyor - "Dada oyunu"nun mahalledeki son temsilcisi Hulusi Karataş: "İpten, bebek elbisesinden, arpa sapı dediğimiz oyalardan yapılmış, parmaklarımızla oynadığımız çok güzel bir oyundur. Oyun esnasında çalgıcının çaldığı müzik çok önemli. Hareketli çalarsa ona göre oynuyoruz, yavaş çalarsa da ona göre oynuyoruz. Parmaklarımdaki tahtaları oynatarak oyunu sergiliyorum"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Yörükler, ellere takılan iki bez kuklanın davul zurna eşliğinde oynatılmasına dayanan atalarından kalma "Dada oyunu" geleneğini sürdürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Yaylabayır Mahallesi'nde düğünlerin ve asker eğlencelerinin vazgeçilmez seyirlik oyunu için iki kukla ve bir battaniye gerekiyor.

Ellerine bez bebek kuklalarını geçirip yere uzanan oynatıcının üstü battaniye ya da başka bir örtüyle kapatılıyor. Daha sonra kuklalar, davul zurna eşliğinde oynatılıyor.

"Dada oyunu" geleneğini yaşatan mahalle sakini Hulusi Karataş, AA muhabirine, bölge halkının bu eğlenceyi sevdiğini söyledi.

Karataş, oyunla ilgili şu bilgileri verdi:

"İpten, bebek elbisesinden, arpa sapı dediğimiz oyalardan yapılmış, parmaklarımızla oynadığımız çok güzel bir oyundur. Oyun esnasında çalgıcının çaldığı müzik çok önemli. Hareketli çalarsa ona göre oynuyoruz, yavaş çalarsa da ona göre oynuyoruz. Parmaklarımdaki tahtaları oynatarak oyunu sergiliyorum. Oyun esnasında bebeklerden bazen biri küser, diğeri barışmaya çalışır. Bu oyunu köyde önceden bir Halil amca vardı, o yapardı. Ben de 'Keçibacak' lakaplı teyzeden öğrendim. Yaşlı olduğu için bana devretti. Şu anda benden başka yapan yok."

- Muhtardan "Seyirlik oyunlar Halk Eğitim merkezlerinde öğretilsin" talebi

Mahalle Muhtarı Mustafa Eraslan da oyunun en az iki asır öncesine dayandığını aktardı.

Televizyonun, internetin olmadığı dönemlerde insanların köy meydanlarına ateş yakarak toplandığını dile getiren Eraslan, "İnsanlar toplu eğlenceler düzenleyerek bu oyunları mahallemizde sergilemiş. Günümüzde artık bu orta oyunları birer antika oldu." dedi.

Eraslan, seyirlik oyunları gelecek kuşaklara tanıtmayı kendilerine görev bildiklerini anlattı.

Bu gelenekleri ellerinden geldiğince korumaya çalıştıklarını kaydeden Eraslan, "Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş, bu konularda gerçekten büyük işler yapıyor. Mahallemizde bu oyunlara, gösterilere gençlerimizin ilgisi çok büyük. Halk Eğitim Merkezimizin kurslar açarak gençlere bu oyunları öğretmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkesir dada oyunu seyirlik oyun

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