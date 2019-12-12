Sındırgılı Yörüklerin iki asırlık eğlencesi "Dada oyunu"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Yörükler, ellere takılan iki bez kuklanın davul zurna eşliğinde oynatılmasına dayanan atalarından kalma "Dada oyunu" geleneğini sürdürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Yaylabayır Mahallesi'nde düğünlerin ve asker eğlencelerinin vazgeçilmez seyirlik oyunu için iki kukla ve bir battaniye gerekiyor.

Ellerine bez bebek kuklalarını geçirip yere uzanan oynatıcının üstü battaniye ya da başka bir örtüyle kapatılıyor. Daha sonra kuklalar, davul zurna eşliğinde oynatılıyor.

"Dada oyunu" geleneğini yaşatan mahalle sakini Hulusi Karataş, AA muhabirine, bölge halkının bu eğlenceyi sevdiğini söyledi.

Karataş, oyunla ilgili şu bilgileri verdi:

"İpten, bebek elbisesinden, arpa sapı dediğimiz oyalardan yapılmış, parmaklarımızla oynadığımız çok güzel bir oyundur. Oyun esnasında çalgıcının çaldığı müzik çok önemli. Hareketli çalarsa ona göre oynuyoruz, yavaş çalarsa da ona göre oynuyoruz. Parmaklarımdaki tahtaları oynatarak oyunu sergiliyorum. Oyun esnasında bebeklerden bazen biri küser, diğeri barışmaya çalışır. Bu oyunu köyde önceden bir Halil amca vardı, o yapardı. Ben de 'Keçibacak' lakaplı teyzeden öğrendim. Yaşlı olduğu için bana devretti. Şu anda benden başka yapan yok."