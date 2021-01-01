Sındırgı’ya yeni yılın ilk karı yağdı

Yeni yılın ilk karı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Ulus dağına düştü.

Bölgenin Uludağ’dan sonra 1764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus’a 2021’in ilk karı yağdı. Balıkesir in Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus dağına geç olsa da karla buluştu. Yeni yılın ilk karı zirvede bulunan TRT istasyonundan görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda kar görmek isteyen vatandaşlar Ulus dağına akın etmişti. Bu sene sokağa çıkma yasaklarının olması sebebiyle Ulus dağına çıkan olmadı. Sındırgı ilçe merkezinde ise yağmurlu hava hakim olurken, sıcaklık da belirli ölçüde düştü.

