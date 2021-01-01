YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Sındırgı’ya yeni yılın ilk karı yağdı

Sındırgı’ya yeni yılın ilk karı yağdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.01.2021 12:34 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk karı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Ulus dağına düştü.Bölgenin Uludağ’dan sonra 1764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus’a 2021’in ilk karı yağdı.

Sındırgı’ya yeni yılın ilk karı yağdı

Yeni yılın ilk karı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Ulus dağına düştü.
Bölgenin Uludağ’dan sonra 1764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus’a 2021’in ilk karı yağdı. Balıkesir in Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus dağına geç olsa da karla buluştu. Yeni yılın ilk karı zirvede bulunan TRT istasyonundan görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda kar görmek isteyen vatandaşlar Ulus dağına akın etmişti. Bu sene sokağa çıkma yasaklarının olması sebebiyle Ulus dağına çıkan olmadı. Sındırgı ilçe merkezinde ise yağmurlu hava hakim olurken, sıcaklık da belirli ölçüde düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:17
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:26
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.