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Sindirim sorunlarına iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor! İşte faydaları...

20.06.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Çağlardan beri sofralardan eksik olmayan kimyon halen popülerliğini koruyor. Salatalara, yemeklere, çorbalara tat veren kimyon kan şekerini dengeliyor. İşte kimyonun faydaları...

Sindirim sorunlarına iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor! İşte faydaları...

Tat veren bir numaralı baharatlardan biri olan kimyonun insan vücuduna da çok sayıda faydası bulunuyor. Kan şekerini dengeleyen kimyon, kolesterolü düşürüyor.

SİNDİRİME İYİ GELİYOR

Kimyon sindirim sorunlarına iyi geliyor. Bu etkiye hem tükürük salgısını hem de karaciğerden salgılanan, yağ sindiriminde görev alan safrayı uyararak neden oluyor. Böylelikle yemeklere kimyon eklemek, hazımsızlığı önlemek için iyi bir yöntem.

KİLO KAYBINA DESTEK

Kimyon yağların sindirim sürecini hızlandırır. Bu da kilo kaybetmeye olanak sağlar.

Sindirim sorunlarına iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor! İşte faydaları...

GAZ SORUNLARINA İYİ GELİYOR

Kimyon idrar söktürdüğü gibi gaz sorunlarına da iyi geliyor. Kuru baklagiller ile tüketildiğinde olumlu etki ediyor.

KOLESTEROLDEN KORUYOR

Kimyon içerdiği östrojen benzeri etki yapan molekül fitoöstrojen ve antioksidanbileşenleri kuersetin ve luteolin sayesinde yüksek kolesterolden korunmaya yardımcı olur.

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