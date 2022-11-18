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Sindirimi düzenler, kabızlığı rahatlatır, kalbi güçlendirir! Sakın çöpe atmayın

18.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elma, faydalı besinlerin başında yer alır. Elmayı soyduktan sonra çöpe atılan kabukları ise en az elmanın kendisi kadar fayda sağlıyor. Bağırsakların en büyük dostu olan elma kabuğu metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye destek olur. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız elmayı kabuğuyla birlikte yiyerek sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Sindirimi düzenler, kabızlığı rahatlatır, kalbi güçlendirir! Sakın çöpe atmayın

Elma kabuğunun en az elmanın kendisi kadar vücudunuza faydası dokunuyor. Yaz kış severek tüketilen elmanın kabuklarını çöpe atmayın. Sağlık faydalarından yararlanmak için kabuğuyla birlikte tüketmeye özen gösterin. Elma kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini düzenleyen elma kabuğu, aynı zamanda metabolizmayı harekete geçirerek vücutta depolanan yağları parçalıyor.

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ANTİOKSİDAN DEPOSU

Vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanı sağlayan elma kabuğu, obezite ile mücadelede en büyük destekçilerden biridir. Elma kabuğu kasların erimesini engelleyerek, daha fit bir görünüme sahip olmanızı sağlar.

VİTAMİN DEPOSU ELMA KABUĞU

Elmanın en fazla besin maddesi kabuğunda yoğunlaşıyor. Elmanın kabuğunda en fazla flavonoidler konsantredir ve karaciğer tarafından salgılanan salgıları emen ve bu sayede kandaki kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olan pektin olarak bilinen bir lif türü bulunuyor.

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Elma kabuğu aynı zamanda doğal bir antiinflamatuar (iltihap önleyici) ursolik asit içerir ve bu madde aynı zamanda, kas güçlenmesini ve kilo kaybını destekler. İyi miktarda antioksidan içeren elma kabuğunu tüketmek, serbest radikallerin neden olduğu erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur.

ELMA KABUĞUNUN FAYDALARI

Elma kabuğu hazımsızlık, kabızlık gibi sorunları çözer. Bağırsakları çalıştırarak sindirim sistemini düzene sokar.

Besin atıkları nedeniyle artan bağırsak parazitlerinin birikmesini önler. Elma kabuğu ile hem kilo kontrolü sağlayabilir hem de fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

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Elma kabuğu kan yapıcı hücrelerin sayısını artırır. Üst solunum yolu hastalıkları üzerinde çok etkilidir. Kuru öksürüğü kısa vadede keser. Elma kabuğu güçlü bir yağ yakıcıdır. Egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle beraber ideal kiloya ulaşmayı hedefler. Vücuttaki toksinleri elma kabuğu sayesinde daha kısa sürede atabilirsiniz.

  • Elma kabuğu kalp ve damar sağlığını güçlendirir.
  • Göbek bölgenizi eritmenize yardımcı olur.
  • Erken yaşlanmayı önler.
  • Elma kabuğu sindirim sistemini düzene sokar.
  • Kas kütlelerinin gelişmesine yardımcı olur.
  • Şeker hastalığına karşı korur.
  • Kolesterolü düşürür ve dengede tutar.
  • Diş ve ağız sağlığı için çok faydalıdır.
  • Cildi güzelleştirir.


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