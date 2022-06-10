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Sindirimi kolaylaştırıyor, kabızlığın önüne geçiyor! İşte avokado yaprağı çayı tarifi

10.06.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde milyonlarca bireyin ortak problemi haline gelen fazla kilo, çözülmesi güç bir sorundur. Hem görüntü hem de sağlık açısından verilmesi gereken fazla kilolar için en etkili yol spor ve beslenmedir. Bir süreç olan bu dönemde, sindirimi kolaylaştıran çaylar da önem taşır.

Sindirimi kolaylaştırıyor, kabızlığın önüne geçiyor! İşte avokado yaprağı çayı tarifi

Egzersiz ve diyetin yanı sıra süreci destekleyen çayları tüketmek de oldukça faydalıdır. Bunun için bir seçenek de avokado çayıdır. Çünkü çözünür lif açısından yüksektir ve bu durum da sindirimi artırmaya yol açar. İşte tarifi...

AVOKADO ÇAYI

Avokado çayı bağırsaklarının fonksiyonlarını artırdığı gibi kabızlığın da önüne geçer. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırır. Bu nedenle diyet listelerinde yer alır. Tek artısı kilo kaybı değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu arındırır.

MALZEMELER

  • 2-3 tane avokado yaprağı
  • 1 bardak su

Avokado çayını hazırlamak için yukarıda yer alan iki malzeme yeterdi. 1 su bardağı su ile bir kaba alın ve üzerine 2-3 tane avokado yaprağı koyun ve kaynatın. 10 dakika kaynamasının ardından altını kapatabilirsiniz. 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Afiyet olsun...


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