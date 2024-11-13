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Sine-i Millet nedir, Sine-i Millete dönmek ne demek? Sine-i Millete dönünce ne olur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.11.2024 12:36
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Özellikle son zamanlarda bazı terimler çok sık kullanılır hâle geldi. Bu terimler Türkçe dilinde farklı kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde kelimeler de olabiliyor. Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan "sine-i millet" de bu ifadeler arasında yer alıyor.

Sine-i Millet nedir, Sine-i Millete dönmek ne demek? Sine-i Millete dönünce ne olur?

İçindekiler

  • Sine-i Millet nedir?
  • Sine-i Millete dönmek ne demektir?
  • Sine-i Millete dönünce ne olur?
  • Sine-i Millet nasıl uygulanır?

Sine-i millet olarak bilinen ifade Türk Dil Kurumu’nun resmî internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük bölümünde sineyimillet olarak yazılır. Sine kelimesinden türediği bilinen bu ifade iki farklı dilden gelen kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

Sine-i Millet nedir?

Kelime anlamı olarak sine-i millet halk kucağı ya da halk içi ifadelerinin karşılığıdır. Sine Farsça kökenli bir kelimedir. Millet ise Arapça dilinden gelip zaman içinde Türkçeleşmiştir.

Atasözleri ve deyimlerin içinde de kullanılan bu ifadeye bir örnek olarak sineyimillete dönmek kalıp sözü örnek verilebilir. Sineyimillete dönmek sineyimillet ifadesi gibi bitişik yazılması doğru kabul edilmiştir.

Sine-i Millete dönmek ne demektir?

Sineyimillete dönmek kelime anlamı olarak Türkçe Sözlüklerde iki farklı tanıma sahiptir. Bu tanımlar şunlardır:

  • Halk oylamasına başvurmak
  • Bulunulan makamı ya da görevi terk ederek halktan biri olmak

Sine-i Millete dönünce ne olur?

Siyasi kararlar genellikle millet meclislerinde alınır. Tüm kararlar ve uygulamalar meclisten çıkar. Yalnızca çok büyük olan konularda karar verilmesi için millete, halka başvurulur ve oylama yapılır. Bu şekilde sineyimillete dönmüş olunur.

Ayrıca millet meclislerinin geçerliliklerini yitirdiğinin düşünülmesi durumlarında siyaset mecliste değil halk arasında uygulanır. Böylece sineyimillet gerçekleştirilmiş ve halka dönülmüş olur.

Sine-i Millet nasıl uygulanır?

Türkiye’de ilk kez çok partili döneme geçilmesi ile birlikte kullanılmaya başlanan Sine-i Millete dönüş için bazı şartların oluşmuş olması gerekir. Sine-i Millet şartlarının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun onayı bulunur. Ayrıca:

  • Anayasanın 84. maddesi gereğince milletvekilinin istifasının genel kurul tarafından kabul edilmiş olması gerekir.
  • İstifa geçerliliği kabul edilince milletvekilliği resmen düşürülmelidir.
  • İstifa gerekçeleri kanunlarca belirlenmiş durumlara uygun olmalıdır.
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tbmm
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