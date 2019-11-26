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Sinek ısırığından ölen kadının ağabeyi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Batı Nil Virüsü iddiasıyla hayatını kaybeden kadının ağabeyi Recai Sezgin, "Burada incir ağacından, incir koparırken sinek ısırıyor.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Batı Nil Virüsü iddiasıyla hayatını kaybeden kadının ağabeyi Recai Sezgin, "Burada incir ağacından, incir koparırken sinek ısırıyor. Bu da arı soktu diye göremiyor" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yüksel Sezgin’i iddiaya göre ilçede sinek ısırdı. Bunun üzerine Yüksel Sezgin isimli kadın hastaneye müracaat etti. Namık Kemal Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sezgin, 2 aylık tedavi süresinin sonunda hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili konuşan kadının ağabeyi Recai Sezgin, “Burada incir ağacından incir koparırken sinek ısırıyor. Bu da arı soktu diye göremiyor çünkü sinek büyük, sinek arı gibi böyle. Beş altı saat sonra rahatsızlandı. Biz de onu hemen buraya hastaneye getirdik. İçeride düştü komaya girdi. Buradan Tekirdağ’a gittik. Orada kendisini kaybetmeye başladı. Elli dört gün zaten hep uyudu. Akciğeri balgam yaptı onu temizleyeceğiz deyip boğazını deldiler. Boğazını deldikleri gün bize göstermediler” şeklinde konuştu.
Kardeşlerini alıp başka bir hastaneye götürmek istediklerinde buna izin verilmediğini de anlatan Recai Sezgin; “Hastamızı almak istedik buradan alamazsınız dediler. Nereye gidersen git antibiyotik tedavisinden başka yapacak bir şey yok dediler. Normalde bir insanı arı soksa eli şişer. Bunda eli çürüdü. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. Yürü dedim yürüyemedi. Odasına gidemedi, emekleyemedi. İşimiz bitsin bakacağız. Avukatlar ile görüşeceğiz, gereken neyse yapacağız” dedi.

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