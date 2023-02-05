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Sinek ısırığıyla hayatının kabusunu yaşadı! Yüzü tanınamayacak hale geldi

05.02.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinek ısırıkları genellikle önemsiz görülse de hayatı tehlikeye atan çok zararlı sinekler bulunabiliyor. Çalışmak için gittiği Antalya'da Afrika sineği tarafından ısırılan Murat Terzi'nin hayatı kabusa döndü. Yüzündeki yaralar Murat Terzi'yi tanınamayacak hale getirdi.

Sinek ısırığıyla hayatının kabusunu yaşadı! Yüzü tanınamayacak hale geldi

Zonguldak'tan Antalya'ya şoför olarak çalışmaya giden 48 yaşındaki Murat Terzi burada Afrika sineği tarafından ısırılınca çeşitli belirtiler yaşamaya başladı. Yüzünde ve kolunda yaralar meydana gelen Terzi'nin Afrika sinek ısırığıyla layşmanyaz hastalığına yakalandığı tespit edildi. Tedavi sürecinin ardından hastalıktan geriye ise yüzündeki izler kaldı.

BELİRTİLER HALSİZLİK VE YÜRÜME ZORLĞUYLA BAŞLADI

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Afrika sineğinin ısırması sonucu halsizlik ve yürüme güçlüğü şikayetleri baş göstermesi üzerine hastaneye başvuran Terzi'nin yüzünde de yaralar oluştu. Yapılan testlere rağmen hastalığı teşhis edilemeyen Terzi, İstanbul'a giderek burada iki ay tedavi gördü. Layşmanyaz teşhisi konulan Terzi tedavi sürecinin ardından iyileşti. Ancak hastalıktan geriye yüzündeki izler kaldı.

TEDAVİSİ SÜRMEYE DEVAM EDECEK

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Terzi, "Antalya'ya gittim. Beni Afrika sineği diye bir sinek ısırmış. Ben bunun farkına varmamıştım. Nisan ayında gitmiştim Mayıs ayında uyku, yorgunluk, halsizlik başlangıcı oldu. Araba kullanamıyordum. Orada tedavi yaptırmak istediler ancak kabul etmedim. Zonguldak'a geldim. Burada bir teşhis koyamadılar. İstanbul'a tedavi için gittim. Yüzümde yaralar çıktı önce mantar hastalığından şüphelendik. Enfeksiyon bölümünde iki ay günü gününe yattım. Orada bu hastalığın layşmanya hastalığı olduğu tespit edildi. Yürüyemez hale geldim. Unutkanlık, uyku, halsizlik başladı. Hastaneden taburcu olduktan sonra bile yürüyemedim. Bir kilo yük dahi taşıyamıyordum. Şimdi bile iyiyim görünüşte ama gücüm yok. Halen daha bir yıl boyunca tedavim sürecek. Başımdan böyle bir olay geçti. Ellerinden gelenin en iyisini Çapa Tıp Fakültesi'nde yaptılar. Devletten Allah razı olsun. Bir kuruş dahil para vermedim. Gerçekten çok pahalı ilaçlar var ama bir kuruş ödemedim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

"BENİ GÖREN DOLMUŞA BİNMEK İSTEMİYORDU"

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Yaralar sebebiyle tanınamayacak hale geldiğini anlatan Murat Terzi, "Akrabamın ya da dostlarımın düğünü oluyordu. Sokağa çıkamıyordum. Halen bile eski fotoğraflarımı gösteriyorum arkadaşlarım inanmıyor. Sokağa çıkamıyordum. Çok zor bir süreçti. Mecburen gidiyordum. Maske takıyordum. Beni gören dolmuşa binmek istemiyordu. Yanıma oturmak istemiyordu. Bulaşıcı olan bir hastalık olmamasına rağmen insanlar yanıma yaklaşmıyordu. Vücudumda kanımı özellikle enfeksiyon sarmıştı. Halen daha tedavim devam edecek. Ama şu anda iyiyim yaralarım döküldü" diye konuştu. Öte yandan, Prof. Dr. Rafet Koca, söz konusu layşmanyaz parazitinin sineklerle taşındığını ve sineğin paraziti bulaştırdığı her yerde yaralar meydana gelebileceğini ifade etti.

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(İHA)

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