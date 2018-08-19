HABER

Sinek larvaları hastalara şifa oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesinde, halk arasında "yeşil et sineği" olarak bilinen lucilia sericata'nın laboratuvar ortamında temin edilen larvaları, diyabetliler ile yaraları geç iyileşen birçok hastanın tedavisinde kullanılıyor - SÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uslu: "Tedaviye gelen hastanın iyileşmesi için yaranın santimetrekaresine 7-8 larva konuluyor. Daha sonra bu yaranın üzerine pansuman yapılarak tedavi süreci başlatılıyor. Yara iyileşinceye kadar bu işlem devam ediyor. Özellikle 48 saat veya 72 saat süren uygulamalarda 2-3 uygulama sonunda yara iyileşmektedir" - "Antibiyotiğe gerek kalmıyor. Bu yöntemin, larvaların doğal, kolay, pratik uygulanabilir olması, hastaya hemşirelik hizmetinin gerek kalmaması, hastanın hastanede yatmasına gerek olmayışı ve ucuz olması gibi birçok avantajı var"

SAVAŞ GÜLER - Halk arasında "yeşil et sineği" olarak bilinen lucilia sericatanın Selçuk Üniversitesinde (SÜ) laboratuvar ortamında temin edilen larvaları, geç iyileşen yaraların tedavisinde kullanılıyor.

Laboratuvarda üretilen ve yara tedavisinde kullanımına başlanan 1'inci dönem yeşil et sineği larvaları, Türkiye'deki ihtiyaç duyan tüm hastanelere de gönderilecek.

Projeyi hayata geçiren SÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayıyla, Türkiye'de halk arasında "yeşil et sineği" olarak bilinen lucilia sericatanın steril larvalarını kendi laboratuvarlarında üretmeye başladıklarını söyledi.

Üretilen larvaları ilk olarak üniversitenin Tıp Fakültesine gelen hastalar üzerinde uygulanmaya başlandığını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Doktorlar tarafından 1700'lü yıllarda keşfedildiği bilinen lucillia sericatanın larvalarıyla yapılan tedavi yöntemi antibiyotik ilaçların üretilmesiyle uygulamasına son verildi. Daha sonra insan vücudu antibiyotiklere direnç geliştirince tekrardan bu larvalar ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, Avusturya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yara tedavisinde kullanılmaya başlandı. Biz bu larvaları, Veterinerlik Fakültesinde kurduğumuz laboratuvarda, gerekli olan ısı, nem ve hava şartlarının sağlanmasıyla steril bir ortamda üretiyoruz. Bu şekilde yeşil et sineklerinin biyolojik üremesi ve larva alımı gerçekleştiriliyor."

- Daha çok diyabet hastalarının yaraları için kullanılıyor

Uslu, projenin uygulanmasına Sağlık Bakanlığı tarafından, geleneksel ve alternatif tamamlayıcı tıp olarak 2014 yılında uygulanmasına onay verildiğini dile getirerek, buradan hareketle üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarda ürettikleri larvaları Türkiye'deki diğer hastanelere göndereceklerini anlattı.

Larva tedavisinde önceliğin diyabetli hastalar olduğunu anlatan Uslu, "Bilindiği gibi ülkemizde diyabet hastası çok fazla insan bulunuyor. Bu hastalarımızın yaraları geç iyileştiği için ilk başta bu hastaların tedavisinde, daha sonra birinci ve ikinci derece yanıklarda, yatalak hastaların vücudunda oluşan yaraların tedavisinde ve bası yaralarında kullanımına başladık." diye konuştu.

Uslu, elde edilen larvaların özellikle yara tedavisinde kullanılmasının amacının, ilaç kullanan hastanın vücudunun antibiyotiklere bağışıklık kazanmasından dolayı bu tür ilaçların tedaviye cevap vermemesi ve yaranın iyileşmemesi olduğuna dikkati çekti.

- "Yaranın santimetrekaresine 7-8 larva konuluyor"

Üretilen larvaların tedavideki rolünün, canlı dokuya zarar vermeden ölü dokuyu yemesi, ardından da bakterileri ortadan kaldırarak yaranın sterilizasyonunu sağlamak olduğunu vurgulayan Uslu, şöyle devam etti:

"Tedaviye gelen hastanın iyileşmesi için yaranın santimetrekaresine 7-8 larva konuluyor. Daha sonra bu yaranın üzerine pansuman yapılarak tedavi süreci başlatılıyor. Yara iyileşinceye kadar bu işlem devam ediyor. Bu işlem haftada iki defa uygulanıyor. Özellikle 48 saat veya 72 saat süren uygulamalarda 2-3 uygulama sonunda yara iyileşmektedir. Antibiyotiğe gerek kalmıyor. Bu yöntemin, larvaların doğal, kolay, pratik uygulanabilir olması, hastaya hemşirelik hizmetinin gerek kalmaması, hastanın hastanede yatmasına gerek olmayışı ve ucuz olması gibi birçok avantajı var."

Uslu, larva tedavisinden hastaların çekinmemesi gerektiğini ve hiçbir yan etkisinin bulunmadığını, uygulanan hastaların sadece yüzde 3'lük bir kısmının ön yargıdan dolayı psikolojik olarak tercih etmediklerini sözlerine ekledi.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Tedavi edilmeyen gül hastalığı, erkeklerde burun büyümesine neden oluyorTedavi edilmeyen gül hastalığı, erkeklerde burun büyümesine neden oluyor
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Selçuk Üniversitesi yeşil et sineği

En Çok Okunan Haberler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sindirim sistemi enfeksiyonu nedir? Sindirim sistemi enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Sindirim sistemi enfeksiyonu hastalıkları nelerdir?

Sindirim sistemi enfeksiyonu nedir? Sindirim sistemi enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Sindirim sistemi enfeksiyonu hastalıkları nelerdir?

Bayram yolculuğu tatilinizi çileye dönüştürmesin

Bayram yolculuğu tatilinizi çileye dönüştürmesin

Süt içmeyi sevmeyen çocuklar ne tüketmeli?

Süt içmeyi sevmeyen çocuklar ne tüketmeli?

Bayramda yediklerinizle şifa bulun

Bayramda yediklerinizle şifa bulun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.