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Sineklik temizleyen kadın 8’inci kattan yere çakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kadın evinin penceresindeki sineklikleri temizleye çalışırken 8’inci kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.Olay, Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’nın şehir merkezinde bulunan Novomostova Caddesi’nde meydana geldi.

Rusya’da bir kadın evinin penceresindeki sineklikleri temizleye çalışırken 8’inci kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’nın şehir merkezinde bulunan Novomostova Caddesi’nde meydana geldi. Evinin penceresindeki sineklikleri temizlemek isteyen kadın dengesini kaybedince 8’inci kattan yere çakıldı. Olayı görenler ambulansı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadının cesedini adli tıp morguna kaldırdı. Kadının vücudunda düşmeye bağlı hasarlar oluştuğu anlaşıldı. Kadının evde yalnız olması ve herhangi bir psikolojik sorununun bulunmamasının tespitinden sonra intihar değil düşmeden dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ufa savcılığı kadının düştüğü ana dair çevreden edindiği görüntüleri inceledikten sonra basına servis etti. Başkurdistan savcılığı bu mevsimlerde sinekliklerin kirlenmesinden dolayı birçok kadının temizleme sırasında buna benzer kazalar yaşayabildiğini belirterek, kadınların sineklikleri profesyonel ekiplere temizletmesini veya sineklikleri pencerelerde temizlememelerini istedi.

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