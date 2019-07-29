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Sinem, anne ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

Sinem, anne ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selde yaşamını yitiren, dün cenazesi bulunan İlayda Sinem Kaplan’ın (7) cenazesi yine selde yaşamlarını kaybeden anne ve iki kardeşinin yanında toprağa verildi.

Sinem, anne ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selde yaşamını yitiren, dün cenazesi bulunan İlayda Sinem Kaplan’ın (7) cenazesi yine selde yaşamlarını kaybeden anne ve iki kardeşinin yanında toprağa verildi.
Düzce’de 18 Temmuz tarihinde meydana gelen selde 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Akçakoca’nın Esmahanım köyünde Nilgün Kaplan (39), kızları Funda (9) ve ikiz kızları 7 yaşındaki Sanem ve İlayda Sinem Kaplan sel sularına kapıldı. 22 Temmuz günü Sanem, 23 Temmuz günü Nilgün ve Funda Kaplan’ın, dün ise İlayda Sinem Kaplan’ın cenazeleri bulundu. Nilgün, Funda ve Sanem Kaplan, Aziziye Mahallesi’ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
Bugün İlayda Sinem Kaplan’ın Aziziye Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, baba Erkan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. İlayda Sinem Kaplan, anne ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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Cenazenin getirilmesinin görüntüsü
Cenaze namazından görüntü
Baba Erkan Kaplan’ın görüntüsü
Dua edilirken görüntü ve detaylar
Çocukların daha önce çekilen görüntüleri
(Sarı tişörtlü Sanem
Kırmızı tişörtlü Funda
Beyaz tişörtlü kuzeni
Mavili tişörtlü Sinem)

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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