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  4. Sinem Dedetaş 'İBB Başkanlığına hazırım' dedi, kulisleri salladı! Herkes aynı şeyi söylüyor: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı!

Sinem Dedetaş 'İBB Başkanlığına hazırım' dedi, kulisleri salladı! Herkes aynı şeyi söylüyor: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.08.2024 08:45
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın çıkışı siyaset kulislerini bir anda hareketlendirdi. "Bir buçuk sene sonra İBB Başkanı olmaya hazır mısınız?" sorusuna "Gayet hazırım" yanıtını veren Dedetaş, gündem yarattı. Kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağının kesinleştiği ve yerini Dedetaş'a bırakacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, olası bir seçimde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ise şimdiden konuşulmaya başlandı. CHP'de cumhurbaşkanı adayları olarak Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmammoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş isimleri öne çıkarken, bu üçlünün Paris'teki olimpiyatlarda verdikleri görüntü 'Sorun var' iddialarını ise rafa kaldırmıştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? tartışmalarıyla ilgiili fitili yeniden ateşleyen ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın çıkışı oldu.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’un tanıtımı için düzenlenen "İstanbul Evi" etkinliğinde yer alan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş Habertürk yazarı Oray Eğin'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Belediye başkanlığının nasıl gittiği sorusuna Dedetaş, "Gayet iyi gidiyor" yanıtını verdi.

SİNEM DEDETAŞ: "İSTANBUL'U YÖNETMEYE HAZIRIM"

Eğin'in “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna "Evet" cevabını veren Dedetaş, “Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?” sorusuna da “Gayet hazırım" cevabını verdi.

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"İMAMOĞLU ADAY OLACAK YERİNİ DEDETAŞ'A BIRAKACAK"

Dedetaş'ın bu çıkışı "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu?" sorusunu akıllara getirirken, siyaset kulisleri de hareketlendi.

Kulislerde bir buçuk sene sonra olası bir erken seçimde İmamoğlu’nun yerini Dedetaş’a bırakıp aday olacağı senaryosu öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim Üsküdar Belediyesi istanbul büyükşehir belediyesi
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