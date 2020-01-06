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  4. Sinem Erköseoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi!

Sinem Erköseoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Beyoğlu’nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu’nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Sinem Erköseoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi!

Savcı, sanık Can Paksoy’un ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkum edilmesini isterken, sanık Mahmut Emre Aksoy’un beraatini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Boston Üniversitesi’nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun (24) cesedi, 26 Eylül 2010’da Beyoğlu’nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulundu. İncelemede, her 2 kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding’in veliahtları Mahmut Emre ile kardeşi Can Paksoy hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Paksoy kardeşler, Sinem’in intihar ettiğini iddia ederken, genç kızın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 4 yıl sürdü. Kısa süre tutuklu kalan Paksoylar, 2014 Aralık ayında beraat etti. Mahkeme, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediğini bildirdi. Karar temyiz edildi.

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