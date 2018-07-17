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Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

İntizar ve Sinem Gedik'in özel görüntülerinden sonra Mustafa Ceceli'nin de mi özel görüntüleri sızdırıldı? Sinem Gedik'ten Mustafa Ceceli açıklaması

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın ilişkisi olduğuna dair görüntüler mahkeme dosyasına konulmuş, ardından da internette dolaşıma sokulmuştu.

Görüntüleri Mustafa Ceceli'nin yaydığı iddiaları nedeniyle ünlü şarkıcıya büyük tepki yağmıştı. Bugün başka bir iddia kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

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Sinem Gedik'in elinde eski eşi Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler olduğu haberlerine hemen yanıt geldi.

Bu haberler üzerine Sinem Gedik avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

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BASIN YAYIN ORGANLARININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir.
Bu ve yayın yasağı kapsamındaki diğer haberleri yapan yayın kuruluşlarının, daha önceki ihbarlarımıza uygun olarak söz konusu haberleri derhal kaldırmalarını, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını bildiririz.

Sinem Gedik Vekili
Av. Eda Salman Bayraktar

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Anahtar Kelimeler:
sinem gedik mustafa ceceli

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terledin be Ceceli
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