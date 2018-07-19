Sinem Gedik'ten suç duyurusu! Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin aktardığına göre Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesine gere 6 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suça ilişkin öncelikle şüpheliler Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek. Savcılık, suçun ağırlığına göre şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye de sevk edebilecek. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra serbest de bırakabilecek. Soruşturma sonrasında dava açılırsa şüpheliler “sanık” sıfatıyla yargılanacaklar.

Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusunda Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu dışında yaklaşık 10 kişiden daha şikayetçi olunduğu öğrenildi.

VELAYET DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Çocuğunun velayetini almak için dava açan Mustafa Ceceli’nin dava dosyasına eklediği eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’ın görüntülerinin velayet davasını nasıl etkileyeceği de merak konusu. Boşanma davalarında gizli ses ve görüntü kayıtlarını delil kabul eden aile mahkemelerinin velayet davalarında da gizli görüntüleri delil kabul edip etmemesi emsal bir kararın çıkmasına neden olacak.