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Sinem Gedik'ten suç duyurusu! Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 20:39 | Son Güncelleme

Boşandığı eşi Sinem Gedik’in izinsiz bir şekilde evlerinde çekilmiş görüntülerini velayet davasında kullanan ve bu görüntüleri medyaya sızdırdığı iddia edilen şarkıcı Mustafa Ceceli ve bunu haber yapan gazeteci Cengiz Semercioğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek. Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işledikleri iddiasıyla sorgulayacak.

Sinem Gedik'ten suç duyurusu! Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin aktardığına göre Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesine gere 6 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suça ilişkin öncelikle şüpheliler Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek. Savcılık, suçun ağırlığına göre şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye de sevk edebilecek. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra serbest de bırakabilecek. Soruşturma sonrasında dava açılırsa şüpheliler “sanık” sıfatıyla yargılanacaklar.

Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusunda Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu dışında yaklaşık 10 kişiden daha şikayetçi olunduğu öğrenildi.

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VELAYET DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK?
Çocuğunun velayetini almak için dava açan Mustafa Ceceli’nin dava dosyasına eklediği eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’ın görüntülerinin velayet davasını nasıl etkileyeceği de merak konusu. Boşanma davalarında gizli ses ve görüntü kayıtlarını delil kabul eden aile mahkemelerinin velayet davalarında da gizli görüntüleri delil kabul edip etmemesi emsal bir kararın çıkmasına neden olacak.

Yargıtay, “özel hayatın gizliliğini ihlal” konusunda verdiği emsal kararda, mahkemeye delil olarak sunulan gizli görüntülerin evlilik birliği içerisinde çekilmiş olması gerektiğini dile getirmişti.Gizli kamera kayıtları, boşandıktan sonra çekildiyse ve delil olarak sunuluyorsa, bu görüntülerin delil olup olmayacağı da verilecek karar sonrası yeni bir tartışma yaratacak.

Mahkemenin, boşandıktan sonra elde edilen gizli kamera görüntülerini velayet davasında delil kabul edemeyeceğini belirten yargı çevreleri, velayet davalarında çocuğun ruh halini bozacak tavır ve davranışların önemli olduğunu, anne veya babaların cinsel tercihlerinin velayeti etkilemeyeceğinin altını da çizdiler.

Yargı çevreleri, “Mahkeme, özel hayatın gizliliğini ihlal eden görüntüleri delil kabul etse dahi, lezbiyen ilişki velayetin değiştirilmesini etkilemez” değerlendirmesinde bulundular. Mahkeme, lezbiyen ilişkinin çocuğun psikolojisini etkileyip etkilemediğini öğrenmek için uzman raporu talep edebilecek. Uzman raporunda, çocuğun psikolojisinin bozulup bozulmadığı göz önüne alınacak. Ayrıca, çocuğun menfaatine göre anne yanında veya baba yanında kalmasına karar verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sinem gedik mustafa ceceli

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