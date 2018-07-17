Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, oğlunun velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını gösteren özel videoları mahkemeye delil olarak sunması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yankıları devam eden olay sonrası hem ünlü isimlerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alan Ceceli'ye, şimdi de radyolardan ambargo uygulaması geldi.

Yazar Onur Akay, Mustafa Ceceli'ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli'nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu iddia etti.

RADYO LİSTELERİNDEN ŞARKILARI ÇIKARTILDI

Ceceli ile ilgili kendi internet sitesinde gece saatlerinde bir yazı kaleme alan Akay, "Edindiğim bilgiye göre Radyo D, Show Radyo, Süper Fm ve Best FM gibi çok sayıda ulusal radyo aldığı ortak kararla, playlistlerinden Mustafa Ceceli'nin şarkılarını çıkarttı ve Ceceli'nin çok sayıda konseri de iptal oldu." ifadelerini kullandı.

