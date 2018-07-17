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Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Onur Akay, Mustafa Ceceli'ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli'nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu söyledi

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, oğlunun velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını gösteren özel videoları mahkemeye delil olarak sunması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yankıları devam eden olay sonrası hem ünlü isimlerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alan Ceceli'ye, şimdi de radyolardan ambargo uygulaması geldi.

Yazar Onur Akay, Mustafa Ceceli'ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli'nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu iddia etti.

RADYO LİSTELERİNDEN ŞARKILARI ÇIKARTILDI

Ceceli ile ilgili kendi internet sitesinde gece saatlerinde bir yazı kaleme alan Akay, "Edindiğim bilgiye göre Radyo D, Show Radyo, Süper Fm ve Best FM gibi çok sayıda ulusal radyo aldığı ortak kararla, playlistlerinden Mustafa Ceceli'nin şarkılarını çıkarttı ve Ceceli'nin çok sayıda konseri de iptal oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Gedik ve İntizar mustafa ceceli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gerçekten çok yanlış kararlar. Adamın ne suçu günahı var. Yaşadığı travmayı atlatması için yardımcı olunacağına bir tekme de bizden denilmiş resmen !!
kendini aklamak isterken daha çok rezil etmek...
Mustafa Ceceli'nin tüm programları şimdiye kadar çoktan iptal edilmeliydi. İptal edenlerin ellerine ve yüreğine sağlık. Kim ki bu Ceceli denen zat ???
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