MAGAZİN

Sinem Kobal’a kötü haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

“Romantik Komedi” serisinin üçüncü filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Sinem Kobal, projenin iptal olduğu haberiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Sinem Kobal’a kötü haber

Sinem Kobal’ın 1 milyon lira istediği için “Romantik Komedi 3”ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, güzel oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında kamera karşısına geçeceğini söylemişti. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, genç oyuncu çekimler için gün sayarken, kötü bir haberle yıkıldı. Yapım şirketi Boyut Film, projenin iptaline karar verdi.

TÜM BÜTÇE “MUCİZE 2”YE

Boyut Film’in bu kararı almasının nedeni ise; “Romantik Komedi 3”le aynı dönemde çekilecek olan “Mucize 2” filminin bütçesi. “Romantik Komedi 3”ün gişe gelirinin masraflarını karşılayamayacağını düşünen şirket yetkilileri, ellerindeki tüm bütçeyi “Mucize 2”ye harcamaya karar verince diğer projeyi rafa kaldırdı. Filmde Sinem Kobal’ın yanı sıra Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Cemal Hünal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Gökçe Özyol da rol alacaktı.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Doktoruna talimat verdi! Kuşum Aydın 'Burak Özçivit' olacakDoktoruna talimat verdi! Kuşum Aydın 'Burak Özçivit' olacak
Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Eray Altay tatildeAfra Saraçoğlu ve sevgilisi Eray Altay tatilde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal rımanti komedi 3

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Gündeş bayram etti

Ebru Gündeş bayram etti

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

Hande Ataizi ve gizemli arkadaşı

Hande Ataizi ve gizemli arkadaşı

Hadise’nin bilinmeyen hastalığı

Hadise’nin bilinmeyen hastalığı

Serenay Aktaş ayrılığın ardından Bodrum'a koştu

Serenay Aktaş ayrılığın ardından Bodrum'a koştu

Doktoruna talimat verdi! Kuşum Aydın 'Burak Özçivit' olacak

Doktoruna talimat verdi! Kuşum Aydın 'Burak Özçivit' olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.