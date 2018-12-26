Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Kenan açıkladı

Bir süredir hamile olduğu iddia edilen Sinem Kobal'ın bebeğini düşürdüğü söyleniyordu. Kobal'ın iddiaları yalanlamasının ardından dün akşam Etiler'de görüntülenen eşi Kenan İmirzalıoğlu da çıkan haberlere "Saçma" diyerek yanıt verdi.

Kenan İmirzalıoğlu, dün akşam Etiler’de görüntülendi. Mekân çıkışı aracına doğru yönelen İmirzalıoğlu, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu, eşi Sinem Kobal’ın çocuk düşürdüğü iddialarına “Haberler saçma” diyerek son noktayı koydu.

Şu sıralar bir projesinin olmadığını belirten İmirzalıoğlu, “Sezonun ortasındayız, seneye inşallah” dedi.

Sinem Kobal da bu iddialara yanıt olarak "Hakkımda çıkan haber tamamen hayal ürünüdür. Böyle özel ve hassas konularda sırf dikkat çeksin diye masa başında üretilen bu haberleri duyarsız ve acımasız buluyorum" dedi. (Uçankuş)

