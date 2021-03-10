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Sinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na kucak kucağa kutlama pozu

10.03.2021 08:25 | Son Güncelleme:
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Sinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na kucak kucağa kutlama pozu

Sinem Kobal en yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu dostluğu çok eski yıllara dayanıyor. Sinen Kobal, 41 yaşına basan yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına alarak ilk annelik duygusunu tadan Sinem Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.

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Terzioğlu ile verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

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SİNEM KOBAL’DAN PEŞ PEŞE KUTLAMA MESAJLARI

Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yeni yaşını "Seninle yıllar çok güzel, iyi ki doğdun iyi ki" diyerek kutladı. Çiçeği burnunda annenin paylaşımları büyük ilgi gördü.

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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, Ekim ayında kızları Lalin’i dünyaya getirmişti. Oyuncu, bir süredir projelerine ara vermiş ve dizilerde yer almıyordu.

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Burçin Terzioğlu Sinem Kobal
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