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Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kobal'ın "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim

Oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016'da Cunda Adası'nda dünyaevine girdi.

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Anne-baba olmak için gün sayan çiftten İmirzalıoğlu, 45 yaşına bastı. 5 aylık hamile olan Kobal, eşinin yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Kobal, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde şu sözlerle eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söylemişti: "Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız ve hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde. Gayet sağlıklı, çok mutluyuz."

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Doğacak kız çocuklarının adına henüz karar vermediklerini ve daha çok erken olduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu, birkaç isim düşündüklerini söylemişti.

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