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Sinem Kobal'dan olay paylaşım! "Eylül kadar güzelsin"

04.09.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Sinem Kobal'dan olay paylaşım! "Eylül kadar güzelsin"

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz haftalarda sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti.

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Koyu renk saçlarından kısa sürede sıkılan Sinem Kobal eski haline geri dönmüştü.

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34 yaşındaki Sinem Kobal son olarak sahilde çimlerin üzerinde verdiği bu poz ile 'Eylül' ayına merhaba dedi. Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın 'Eylül' pozuna beğeni yağarken hayranlarından "Eylül kadar güzelsin" yorumları geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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