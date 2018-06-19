MAGAZİN

Sinem Kobal'dan Romantik Komedi açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

“Romantik Komedi” serisinin üçüncü filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Sinem Kobal, projenin iptal olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşamıştı. Sinem Kobal'ın ajansı bu yaşanan süreçle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Sinem Kobal'dan Romantik Komedi açıklaması

Sinem Kobal’ın 1 milyon lira istediği için “Romantik Komedi 3”ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında kamera karşısına geçeceğini söylemişti. Genç oyuncu çekimler için gün sayarken, yapım şirketi Boyut Film, projenin iptaline karar verdi.

Sinem Kobal'ın ajansı bu yaşanan süreçle ilgili bir basın açıklaması yaptı:

Romantik Komedi serisi, oyuncumuz Sinem Kobal’ın severek içinde olduğu, gişe başarısı yakalamış filmlerdir. İki yıldan beri bu serinin devam filmi niteliği taşıyacak olan “Romantik Komedi 3” filmiyle ilgili yapım şirketi Boyut Film ve proje süpervizörü Ceren Aslan ile kendilerinin talebiyle çeşitli görüşmelerimiz oldu. Bu süreçte medyada konu ile ilgili yapılan, duyumlara dayanan ve hiçbir kaynağa dayandırılmayan haberlerde oyuncumuz Sinem Kobal'ın fotoğrafı ve ismi kullanıldı . Çoğu gerçek dışı olan bu haberlerle ilgili bir açıklama yapmak gereği doğdu. Sinem Kobal, bugüne kadarki her aşamada görüşmelerini projenin tasarımcısı Ceren Aslan ve senaristi Aslı Zengin ile senaryo üzerine yapmıştır ve tüm görüşmeler tarafların projeye olan inançları yüzünden son derece olumlu sonuçlanmıştır.
Filmin Yapım şirketi sahiplerinden ve yapımcısı Murat Tokat ile her türlü şartta anlaşılmış , ekibe yeni erkek oyuncu dahil edilmiş ve 1 temmuz da sete çıkmak üzere sözleşmeler imza aşamasına gelmiştir.
Yapım şirketi sahibi Murat Tokat, 15 haziranda telefonla arayıp filmin çekimlerini çeşitli sebeplerden dolayı iptal ettiklerini bildirmiştir.
Bunların hiçbirinin muhatabı Sinem Kobal veya şirketimiz değildir. İki kez olmak üzere proje sete çıkma aşamasına kadar getirilip, iptal edilmesi sebebiyle Boyut Film’in yürüttüğü “ Romantik Komedi” süreci bizim için sona ermiştir.

Saygılarımızla, İd iletişim

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal Romantik Komedi 3

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