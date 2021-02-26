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  4. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal görenleri şaşırttı! Alakaları yok

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal görenleri şaşırttı! Alakaları yok

26.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin'i kucağına alan 33 yaşındaki ünlü oyuncu Sibel Kobal, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

Ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal her yaptıkları ile merak konusu olmaya devam ediyor.

sinem kobal

Geçtiğimiz aylarda kızları Lalin'i kucağına alan ünlü çift, pandemide karantinada kalarak tedbiri elden bırakmıyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal, bugün kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutladı. Kardeşine olan özlemini dile getiren Sibel Kobal, paylaşımına 'İyi ki doğdun kalbimin kıvırcığım, o kadar özledim ki...' notunu düştü.

sinem kobal (4)

Paylaşımda Sinem Kobal ve kardeşi Kerem'in birbirlerine hiç benzememesi dikkat çekti.

Ünlüler ve kardeşleri

Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli
'Cennet Mahallesi' ve 'Bir Demet Tiyatro' gibi büyük projelerde severek izlediğimiz ve 'Tirbuşon Berkant' karakteriyle hafızlara kazınan Serhat Özcan, Reha Özcan'ın ağabeyi...
Oyunculuk mesleğini severek icra eden iki kardeşin arasında yalnızca 4 yaş bulunuyor.
Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğunu öğrenildi.
57 yaşındaki Hakan Peker'in bir de kardeşine bakın.
Hakan Peker annesi ve 58 yaşındaki abisi Zafer Peker ile.
Zafer Peker
İşte Büşra Develi'nin kardeşi, Dilara Develi.
İşte oyuncu Barış Arduç ve kardeşleri.
Barış Arduç ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber.
İşte oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik.
Bekir Biricik
Bekir Biricik
Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da kendisi gibi oyuncu
Efecan Şenolsun
Efecan Şenolsun
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yönetmenlik yapan kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.
Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde kardeşiyle görüntülendi.
İşte Pınar Altuğ ve kardeşi Kartal Altuğ.
Survivor 2017'nin en iyi kadın yarışmacılarından Sema Apak'ın ikizini görenler benzerlikleri karşısında gözlerine inanamıyor.
İşte Sema Apak'ın ikizi Seda...
Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin gerçek hayattaki kardeşlerini gördünüz mü?
Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Güneş Duru- Doğan Duru
Hazal Filiz & Deniz Küçükköse
Songül Öden
Songül Öden ve ablası
Serkan & Erken Çayoğlu
Şeyma Subaşı erkek kardeşiyle olan bir fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
İşte Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi.
Ozan Berk Subaşı
Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu
Hazal Filiz ve ikiz kardeşi Deniz Küçükköse
İşte oyuncu Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız...
Meltem Cumbul ve ablası
Gonca Vuslateri
Aslı Vuslateri
Meryem Uzerli, şimdilik yeni projeler için beklemede olsa da hayranlarının özlemlerini gidermek adına zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.
Ailesine düşkünlüğüyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı ismin paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İki erkek kardeşi ve bir de kız kardeşiyle çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Uzerli, bu mutlu aile fotoğrafına...
“Kardeş aşkı” notunu düşmüş. Meryem Uzerli’nin bu karede dikkat çeken özelliği ise şimdikine oranla daha kilolu görünmesi.
Ebru Gündeş
İşte Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş
İşte Ebru Şallı'nın kardeşi, Funda Şalıı...
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Sinem Kobal, Instagram,
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