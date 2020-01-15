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  4. Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin nikah sonrası davetine katılan Sinem Kobal'ın kıvırcık saç modeli çok beğenildi. Yeni saç modeliyle verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sanatçı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahtan sonra verdiği davette davetliler arasında Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal da vardı. Sinem Kobal gecede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi.

SHAKİRA'YA BENZETİLDİ

Kıvırcık saçlarıyla da şıklığıyla göz dolduran Sinem Kobal fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kobal'ın kıvırcık saçları takipçileri tarafından çok beğenildi. Sinem Kobal bu saçlarıyla Shakira'ya benzetildi.

Güzel oyuncunun "Kıvırcık" notuyla paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.

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