Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle boy gösterdi! "Bu kız kendine ne yapmış?"

Sinem Kobal, 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenerek mutlu bir yuva kurdu.

2020 yılında ilk kızı Lalin’i kucaklayan Sinem Kobal, 2022’de ise ikinci kızı Leyla’yı dünyaya getirdi. Bu süreçte ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, ailesine odaklanarak annelik deneyimini yaşadı.

Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra, Her Şeyin Başı Merkür filmi ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu son olarak Altın Kelebek ödüllerinde kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak Sinem Kobal'ın saç modeli ve elbisesi çok da beğenilmedi.

Güzel oyuncuyu görenler "İlk gördüğümde bu kim dedim", "Yüzüne ne yapmış?", "Çenesi çok uzamış", "Tarzı olmamış yüzü de bir garip" yorumlarında bulundu.

Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde de çenesindeki değişimle gündeme gelince makyajsız ve doğal hallerini paylaşmıştı. Ancak Sinem Kobal belli ki hayranlarını ikna edememiş...