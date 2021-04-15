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  4. Sinem Kobal kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Lalin isminin anlamı nedir?

Sinem Kobal kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Lalin isminin anlamı nedir?

15.04.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ile beraber mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, 6 aylık kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dün yaptığı paylaşımda kızı Lalin'in ayağını paylaşarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Oyuncu, bugün bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. İşte merakla beklenen Lalin bebek.

Sinem Kobal kızının yüzünü ilk kez gösterdi!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 6 aylık kızı Lalin ile bugün yeni bir paylaşım yaptı.
İstanbul'da önce boğaz keyfi yapan Kobal, daha sonra kızı ile ufak bir yürüyüşe çıktı.
Sosyal medyadan ilk kez paylaşım yapan Kobal, kızı Lalin'in yüzünü gösterdi.
Sosyal medyadan kızı Lalin ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal günü en çok konuşulanlarından oldu.
Sır gibi sakladıkları kızları Lalin'in kime benzediği aylardır merak konusu olan ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de araştırılmaya başlandı.

Lalin isminin anlamı nedir?

Lalin isminin anlamı nedir?
Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli bir isim olan Lalin ismi, son yıllarda özellikle kız bebeklere veriliyor. Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal

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