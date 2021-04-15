Sinem Kobal kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Lalin isminin anlamı nedir?

Oyuncu, bugün bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. İşte merakla beklenen Lalin bebek.

Sinem Kobal kızının yüzünü ilk kez gösterdi!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 6 aylık kızı Lalin ile bugün yeni bir paylaşım yaptı.

İstanbul'da önce boğaz keyfi yapan Kobal, daha sonra kızı ile ufak bir yürüyüşe çıktı.

Sosyal medyadan ilk kez paylaşım yapan Kobal, kızı Lalin'in yüzünü gösterdi.

Sosyal medyadan kızı Lalin ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal günü en çok konuşulanlarından oldu.

Sır gibi sakladıkları kızları Lalin'in kime benzediği aylardır merak konusu olan ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de araştırılmaya başlandı.