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Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

09.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı programlarla gündeme gelen Sinem Yıldız, İstanbul’da doğup büyüdü. 5 yaşındayken bale eğitimi almaya başlayan Sinem Yıldız, görsel iletişim bölümünden mezun oldu.

Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Show TV’de staj yapan Sinem Yıldız, Pazar Sürprizi programında çalıştı. Daha sonra Kanal T ekranlarında Sabah Sefası adında programı sunan Sinem Yıldız, burada Still adında bir program da yaptı.

SİNEM YILDIZ KİMDİR?

3 Mart 1980’de İstanbul’un Bakırköy ilçesinde doğan Sinem Yıldız, 5 yaşında bale ve tiyatro eğitimi almaya başladı. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi kolejde okuyan Sinem Yıldız, Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde üniversite eğitimini bitirdi. Show TV’de staj yapan Sinem Yıldız, Pazar Sürprizi programında çalıştı.

Sonrasında Kanal T ekranlarında Sabah Sefası programını yapan Sinem Yıldız, yine aynı kanalda Still adında bir program yaptı. Sonrasında Tempo TV’de Güngör & Sinem Show adındaki bir sabah programına başlayan Sinem Yıldız, kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıtmayı başardı.

Sunuculuk yapan Sinem Yıldız ünlü sanatçı Seda Sayan'ın yakın arkadaşıdır.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV İstanbul
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