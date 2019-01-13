Sinema Destekleme Kurulu ay sonunda toplanacak

EDA ÖZDENER - Belgesel, animasyon ve kısa film yapımları ile senaryo yazım ve araştırma geliştirme türlerinde 2019'da verilecek desteklerin belirleneceği Sinema Destekleme Kurulu Toplantısı, bu ay içinde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültürel ve ekonomik hayata katkı sağlayan sinema sektörüne yönelik desteği kapsamında, 2002'de 9 olan vizyona giren Türk filmi sayısı, geçen yıl 178'e ulaştı.

Bakanlık geçen yıl 27'si yurt dışı, 79'u yurt içinde olmak üzere sinema sektöründe 106 kültürel ve sanatsal etkinliğe destek oldu.

2018'de 40 uzun metrajlı filme 31 milyon 100 bin lira destek veren Bakanlık, 72 belgesele 5 milyon 39 bin lira, 44 senaryo yazım projesine 508 bin lira, 29 kısa film projesine 407 bin lira, 10 animasyon filme ise 230 bin lira destek aktardı.

Sinema sektörüne geçen yıl Bakanlıkça sağlanan toplam destek ise 37 milyon 284 bin lira olarak gerçekleşti. Bakanlık sinema destekleri bu yıl da artarak devam edecek.

Sinema Destekleme Kurulunun bu ay sonunda yapılacak toplantısında, belgesel, animasyon film ve kısa film yapımları ile senaryo yazım ve araştırma geliştirme türlerinde verilecek destekler karara bağlanacak.