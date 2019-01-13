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Sinema Destekleme Kurulu ay sonunda toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Kurul, belgesel, animasyon ve kısa film yapımları ile senaryo yazım ve araştırma geliştirme türlerinde bu yıl verilecek destekleri kararlaştıracak - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinema Destekleme Kurulu kararıyla geçen yıl 72 belgesele 5 milyon 39 bin, 44 senaryo yazım projesine 508 bin, 29 kısa film projesine 407 bin, 10 animasyon filme ise 230 bin lira destek aktarıldı

EDA ÖZDENER - Belgesel, animasyon ve kısa film yapımları ile senaryo yazım ve araştırma geliştirme türlerinde 2019'da verilecek desteklerin belirleneceği Sinema Destekleme Kurulu Toplantısı, bu ay içinde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültürel ve ekonomik hayata katkı sağlayan sinema sektörüne yönelik desteği kapsamında, 2002'de 9 olan vizyona giren Türk filmi sayısı, geçen yıl 178'e ulaştı.

Bakanlık geçen yıl 27'si yurt dışı, 79'u yurt içinde olmak üzere sinema sektöründe 106 kültürel ve sanatsal etkinliğe destek oldu.

2018'de 40 uzun metrajlı filme 31 milyon 100 bin lira destek veren Bakanlık, 72 belgesele 5 milyon 39 bin lira, 44 senaryo yazım projesine 508 bin lira, 29 kısa film projesine 407 bin lira, 10 animasyon filme ise 230 bin lira destek aktardı.

Sinema sektörüne geçen yıl Bakanlıkça sağlanan toplam destek ise 37 milyon 284 bin lira olarak gerçekleşti. Bakanlık sinema destekleri bu yıl da artarak devam edecek.

Sinema Destekleme Kurulunun bu ay sonunda yapılacak toplantısında, belgesel, animasyon film ve kısa film yapımları ile senaryo yazım ve araştırma geliştirme türlerinde verilecek destekler karara bağlanacak.

- Nitelikli filmler yapılmasına imkan sağlanıyor

Destekler, film üretiminde sayısal artışın yanı sıra nitelikli yapımların ortaya çıkmasına da imkan sağlıyor.

Cannes başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde yer alan Türk filmleri, Asya Pasifik, Sofya, Venedik, Locarno, Kazakistan Shaken Aimanov Festivallerinden ödüller ile döndü.

Yurt içindeki festivallerde yarışan filmlerin birçoğu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek vizyona giren filmler arasında yer aldı.

Adana Film Festivali'nde yarışan 15 filmin 8'i, İstanbul Film Festivali'nde yarışan 13 filmin 9'u, Malatya Film Festivali'nde yarışan 13 filmin 10'u, Boğaziçi Film Festivali'nde yarışan 10 filmin 8'i Bakanlık destekli filmlerden oluştu.

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