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"Sinema endüstrisi senaryo çalışacak platformlara ihtiyaç duydu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:18 | Son Güncelleme

Boğaziçi Film Festivali Danışmanı Hayet Benkara: - "Sinema endüstrisi, sizin senaryonuz üzerinde çalışacak veya prodüktörlerle sizi tanıştıracak platformlara ihtiyaç duydu. Bu platformlar sayesinde insanlar bir araya gelip projeleri hakkında çalışma atölyeleri yapma imkanı buldu" - Palestine Film Lab Artistik Direktörü Hanna Atallah: - "İyi bir hikaye olduğunu düşünüyorsunuz ama basmakalıp bir şey ortaya çıkıyor. Biz de kendi hikayelerimizi geliştirelim istedik ve buradan yola çıktık"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Film Festivali Danışmanı Hayet Benkara, sinema endüstrisinin senaryolar üzerinde çalışacak ve senaryo yazarlarıyla prodüktörleri tanıştıracak platformlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu platformlar sayesinde insanlar bir araya gelip projeleri hakkında çalışma atölyeleri yapma imkanı buldu." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "6. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında "Proje Geliştirme Platformları: Pack&Pitch" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç'ın katılımcıları takdim etmesiyle başlayan "Bosphorus Film Lab Talks" konuşmalarında, proje geliştirme platformlarının işlevi ve projelerin etkili sunulması için dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Boğaziçi Film Festivali Danışmanı Hayet Benkara, yaptığı konuşmada film endüstrisini bir aileye benzeterek, "Tabii ki mükemmel bir aile değiliz ama biz profesyoneller olarak aynı sektörün bir parçasıyız." ifadesini kullandı.

Proje geliştirme platformlarının 10-15 yıl öncesine kadar var olmadığını anımsatan Benkara, "Bu platformlar neden oluşturuldu? Sinema endüstrisi, sizin senaryonuz üzerinde çalışacak veya prodüktörlerle sizi tanıştıracak platformlara ihtiyaç duydu. Bu platformlar sayesinde insanlar bir araya gelip projeleri hakkında çalışma atölyeleri yapma imkanı buldu." diye konuştu.

Etkinlikte, platformlara giden süreci ve bu yapıların projelere nasıl destek verdiklerini konuşacaklarını belirten Benkara, şunları kaydetti:

"Bugünkü sorun şu, yüzlerce proje var. Günümüzde Fransa, Almanya, İsviçre, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Tokyo gibi pek çok yerde prodüksiyonlar katlanarak artıyor. Peki insanların sizin filminizi görmesini nasıl sağlayacaksınız? İşte burada platformlar önem kazanıyor."

Torino Film Lab Artistik Direktörü Mattheiu Darras da çeşitli film festivallerinde yaptıkları çalışmaları, yapımcı ve yönetmenlerin çalışma şekillerindeki değişiklikleri anlattı.

Festivallerde yüzlerce filmi inceleme imkanı bulduklarını söyleyen Darras, genelde kendi film yapımcılarını destekleyecek ekosistemi olmayan ülkelerden gelen filmlerin desteklendiğine değindi.

- "Kendi hikayelerimizi geliştirelim istedik"

Palestine Film Lab Artistik Direktörü Hanna Atallah ise Filistinlilerin çok sayıda filmi olmasına rağmen bir endüstriye sahip olmadıklarını anlattı.

Buradan yola çıkarak 2014'te Palestine Film Lab için çalışmaya başladıklarını ifade eden Atallah, "Sinema sürekli siyasi konuları işliyor, hikayeler geliştirilirken de belli formatlara sıkışalabiliyor. İyi bir hikaye olduğunu düşünüyorsunuz ama basmakalıp bir şey ortaya çıkıyor. Biz de kendi hikayelerimizi geliştirelim istedik ve buradan yola çıktık." diye konuştu.

Atallah, bir diğer amaçlarının da Filistin'de sinema kültürünü yeniden canlandırmak olduğunu, bunun için senaryo projeleri geliştirdiklerini kaydetti.

İyi senaryoların ortaya çıkması için senaryo danışmanlarını film yapımcılarıyla tanıştırdıklarını aktaran Atallah, "Genel olarak yaptığımız şey bu. Ortak prodüksiyonlar da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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