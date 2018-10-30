"Sinema endüstrisi senaryo çalışacak platformlara ihtiyaç duydu"

Boğaziçi Film Festivali Danışmanı Hayet Benkara, yaptığı konuşmada film endüstrisini bir aileye benzeterek, "Tabii ki mükemmel bir aile değiliz ama biz profesyoneller olarak aynı sektörün bir parçasıyız." ifadesini kullandı.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç'ın katılımcıları takdim etmesiyle başlayan "Bosphorus Film Lab Talks" konuşmalarında, proje geliştirme platformlarının işlevi ve projelerin etkili sunulması için dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "6. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında "Proje Geliştirme Platformları: Pack&Pitch" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Film Festivali Danışmanı Hayet Benkara, sinema endüstrisinin senaryolar üzerinde çalışacak ve senaryo yazarlarıyla prodüktörleri tanıştıracak platformlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu platformlar sayesinde insanlar bir araya gelip projeleri hakkında çalışma atölyeleri yapma imkanı buldu." dedi.

Proje geliştirme platformlarının 10-15 yıl öncesine kadar var olmadığını anımsatan Benkara, "Bu platformlar neden oluşturuldu? Sinema endüstrisi, sizin senaryonuz üzerinde çalışacak veya prodüktörlerle sizi tanıştıracak platformlara ihtiyaç duydu. Bu platformlar sayesinde insanlar bir araya gelip projeleri hakkında çalışma atölyeleri yapma imkanı buldu." diye konuştu.

Etkinlikte, platformlara giden süreci ve bu yapıların projelere nasıl destek verdiklerini konuşacaklarını belirten Benkara, şunları kaydetti:

"Bugünkü sorun şu, yüzlerce proje var. Günümüzde Fransa, Almanya, İsviçre, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Tokyo gibi pek çok yerde prodüksiyonlar katlanarak artıyor. Peki insanların sizin filminizi görmesini nasıl sağlayacaksınız? İşte burada platformlar önem kazanıyor."

Torino Film Lab Artistik Direktörü Mattheiu Darras da çeşitli film festivallerinde yaptıkları çalışmaları, yapımcı ve yönetmenlerin çalışma şekillerindeki değişiklikleri anlattı.

Festivallerde yüzlerce filmi inceleme imkanı bulduklarını söyleyen Darras, genelde kendi film yapımcılarını destekleyecek ekosistemi olmayan ülkelerden gelen filmlerin desteklendiğine değindi.