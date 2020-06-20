Sinema keyfini arabalara taşıyor

Prime Arabalı Sinema Geceleri’nin ilk etkinliği 23 Haziran’da Ortaköy Açık İSPARK’ta gerçekleşecek. Birkaç ay önce vizyona girmesine rağmen pandemi nedeniyle kısa süre gösterimde kalan Bedran Güzel’in yönettiği, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Doğu Demirkol’un oynadığı Bayi Toplantısı filmi izleyiciyle buluşacak. Türk Telekom Prime müşterileri saat 21.00’de başlayacak filmi Boğaz’ın eşsiz atmosferinde arabaları içinde izleyebilecek.

23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, Salı ve Perşembe akşamları Ortaköy Açık İSPARK’ta yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, 0507 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecekler. Etkinlik alanı girişinde yer alan POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262’ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabilecekler. Saat 21.00’de başlayacak film gösterimlerine katılmak isteyen ama rezervasyonsuz gelen Prime’lılar ise boş yer olması hâlinde anında alabilecekleri şifre ile Arabalı Sinema Gecesi’ne katılabilecekler.