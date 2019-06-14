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Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

Antalya'da Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Göğen'in 74'üncü yaşına girmesi nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Antalya'da, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Coşkun Göğen'in 74'üncü yaş günü kutlandı.

Muratpaşa ilçesindeki Konserve Plajı'ndaki bir işletmede çalışan Göğen için iş arkadaşları doğum günü kutlaması organize etti.

Çalışmak için asansörle plaja inen Göğen'e "Mutlu yıllar Coşkun abi", "Hep mutlu ol" diyerek, pasta ile sürpriz yapıldı.

Dilek tutarak mumları üfleyen Göğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürprizden mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin güzel yaşlar görmesini temenni eden Göğen, şunları kaydetti:

"Ben çok mutluyum. Her yaş güzel. Allah herkese uzun ömür versin. İş yerinin eğlence koordinatörüyüm. Hep beraber eğlenelim. Mumu üflerken hep yarınları görebilmek için dilek tuttum. Yakınlarda bir projede yer alacağım. Pazar sabahı çekimler başlıyor, diyalog metinleri geldi. Komedi filmi. Coşkun geri dönüyor. Sinema filmiyle tekrar aranızda olacağım. Benim rolüm çok güzel, biraz absürt. Çok ses getirecek bir proje, çok gülecekseniz."

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