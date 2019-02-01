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Sinema salonunda bulunan kedi çocukların ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'deki bir sinema salonunda bulunun ve adına "popcorn"' konulan yavru kedi çocukların ilgi odağı oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir AVM'nin sinema salonunda bulunan ve adına "popcorn" ismi konulan yavru kedi, sinemaya gelen çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

İstanbul'daki bir sinema salonunda film sonrası temizlik yapan görevlilerce, koltukların altına saklanmış bir şekilde bulunan yavru kedi, bulunduğu yerden çıkarılarak beslendi.

Annesi bulunamayan yavru kedi, görevliler tarafından 3 gündür süt ve salamla besleniyor.

Sevimli hareketleriyle sinemaya gelenlerin ilgi odağı olan yavru kedi, özellikle çocuklar tarafından seviliyor.

- "Kediye 'popcorn' adını koyduk"

Kediyi salonda bulan görevlilerden Ayşe Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kediyi bulduğumuzda çok acıkmış olduğunu fark ettik. Sürekli miyavlayarak annesini arıyordu ve bir gün boyunca verdiğimiz hiçbir şeyi yemedi." dedi.

Can, yavru kedinin yangın çıkışında doğum yapan bir kediye ait olduğunu düşündüklerini belirterek, "Annesini aradık, fakat bulamadık. Film izlemeye gelen herkes, kediye büyük bir ilgiyle yaklaşıyor. Kediye 'popcorn' adını koyduk." diye konuştu.

Film öncesi yavru kediyi büyük bir heyecanla seven 3 yaşındaki Elif Zaim de, "Kedilerden biraz korkuyorum ama bu çok miyavlamadığı için onu çok sevdim. Keşke benim de böyle bir kedim olsa." dedi.

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Çocuk kedi Sinema Salonu

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