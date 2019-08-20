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Sinema sanatçısı Ahmet Mekin Ocaklar’da

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar’da yaşayan sinema sanatçısı Ahmet Mekin’i Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ziyaret etti.

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin Ocaklar’da

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar’da yaşayan sinema sanatçısı Ahmet Mekin’i Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ziyaret etti. Sarı, “Ahmet Mekin, Ocaklar’ın markası, Yeşilçam’ın gururudur” dedi.
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ve Başkan Vekili Hasan Yapakçı, 1980 yılından bu yana Ocaklar’da yaşayan oyuncu Ahmet Mekin ile buluştu. Sarı ve Yapakçı, “Ahmet Mekin’in Ocaklar’ın bugün bir marka turizm beldesi durumuna gelmesindeki payı büyüktür. Mekin, Yeşilçam’ın gururudur. Ocaklar’ın bugün bir marka turizm beldesi durumuna gelmesindeki payı büyüktür. Ahmet ağabey, her sanatçıda görülmeyen bir özellik olan mütevazılığa sahip. Kimseyi kırmıyor ve sürekli vatandaşlarla iç içe bir hayat sürüyor” diye konuştu.
Sarı, sanatçı kimliği taşıyanların topluma sevgiyle yaklaşmaları ve onlara öncülük etmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Ahmet Mekin, bunun en güzel örneğini vermektedir" dedi.
Ahmet Mekin ise Ocaklar’da yaşamaktan mutlu olduğuna dikkati çekerek, “Burada çok huzurlu bir hayat sürüyorum. Yürüyorum, denize giriyorum. Gerçek dostlarla iç içeyim” dedi.

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin Ocaklar’da

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