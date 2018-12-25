"Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlıyoruz"

BURCU ÇALIK - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema ve dizi sektörüne destek içeren yasa teklifinin, tüm sektörün heyecanla beklediği düzenlemeler barındırdığını belirterek, "Yasadan sonra daha kaliteli filmler, prodüksiyonlar seyredeceğiz. Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlayacak, sorunları da çözmüş olacağız." dedi.

Bakan Ersoy, TBMM'ye sunulan, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik içeren yasa teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sinema sektörünün ülkelerin kültürel ve ekonomik kalkınmalarındaki önemine işaret eden Ersoy, sinemanın, turizm tanıtımında da çok önemli bir paydaş olduğunu, döviz getiren etkenler arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin dizi ihracatında Amerika'dan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Ersoy, sinema ve dizi filmlere destek içeren yasa teklifini hazırlamalarının bir nedeninin de bu alandaki gelirden daha fazla pay almak olduğunu söyledi.