Sinema sektörü Bodrum'da buluşacak

"Sektörümüzdeki gelişmeleri tartıştığımız, eksiklerimizi, problemlerimizi değerlendirdiğimiz ve çözüm önerileri ile kurumlarımıza ışık tutacak, fikir ve projelerimizi paylaştığımız bir platformdu bu. Bu sene bu platformu 'CineBodrum' adı altında gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte Türkiye'de sinema salonu sahibi olan 60 civarında işletmeci arkadaşımızı Bodrum'da ağırlayacağız. Bunun yanında dağıtım şirketleri önümüzdeki vizyonda gösterime girecek filmleri biz sinema salonu yatırımcılarına tanıtacaklar. Diğer taraftan ulusal ve uluslararası isim yapmış, sektörümüzün gerçek anlamda profilini çizebilecek ve gelecek vizyonunu tarif edebilecek, trendleri bize aktaracak çok önemli konuşmacılar olacak."

SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, Türk filmlerinin Bodrum'un yanı sıra İstanköy (Kos) ve Rodos Adası'nı da sinemaseverlerle buluşturacak etkinlikle ilgili Bodrum Cinemarine'de düzenlenen basın toplantısında, film yapımcılarının salon sahipleriyle buluşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekleri "Profesyoneller Kuşağı"nın adının bu sene "CineBodrum" olduğunu belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğince (SİSAY) düzenlenecek 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında, sinema profesyonellerinin bir araya geleceği bildirildi.

Sezgin, yurt dışından da iki konuşmacının katılacağı etkinlikle ilgili, "Türkiye'deki 2 bin 800 sinema salonunun yaklaşık 2 bininin sahibi olan firma sahipleri ve temsilcileri burada olacak. Yedi dağıtım şirketi bizimle olacak. Sektörümüzün nabzını tutan, hatta yön veren, bizim için referans teşkil eden internet sayfalarının yazarı, yapımcısı arkadaşlar, rakamlarla sinemayı bize aktaracaklar. Bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Çünkü bu konuda yapılan Türkiye'deki tek buluşma bu toplantı." diye konuştu.

"Müslüm" filminin ilk kez özel tanıtımın yapılacağı festivalde, vizyona girmemiş farklı yapımlar da tanıtılacak. Bazı oyunculara çeşitli ödüller verilecek etkinlikte,yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda "CineBodrum" 13-16 Eylül'de, film gösterimleri de 16-22 Eylül'de yapılacak.

