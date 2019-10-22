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Sinema sektörüne önemli düzenlemeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Yeni Sinema Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.“Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" sinema sektörü için birçok önemli düzenleme yer alıyor.

Sinema sektörüne önemli düzenlemeler

Yeni Sinema Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" sinema sektörü için birçok önemli düzenleme yer alıyor. Yapılan düzenleme ile sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa iletmeleri zorunlu hale getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı olarak toplandığı uygulama sektör paydaşlarının kullanımına açılacak. Bu sayede bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlanırken paydaşların güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlanacak. Ayrıca elde edilen istatistikler sektörel raporlamalarda ve gelecek öngörülerinde kullanılacak, sektörel planlamada önemli bir kaynak olacak.

Reklam süreleri 10 dk. ile sınırlandırılıyor
Düzenleme ile sinema izleyicileri tarafından sıklıkla şikâyet konusu edilen reklam süreleri 10 dakika ile sınırlandırılıyor. Ayrıca sinema seyircisinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen ve filmlerin tanıtımına imkân sağlayan fragmanların film öncesinde en az üç dakika gösterimi zorunlu hale getiriliyor.
Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize sebep olan, kamuoyunda “mısır savaşları” olarak bilinen sorun yönetmelikte yer alan “Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz” düzenlemesi ile son buluyor. Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek, ancak sinema bileti ile birlikte başka bir ürünü paket halinde satamayacak.

Sinema bileti indirim türleri çeşitlendiriliyor
Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde “Belirli yaş ve üzeri bileti”, “Engelli bileti”, “Şehit yakını ve gazi bileti”, “Halk günü bileti”, “İnternet bileti”, “Kamu meslek grubu bileti”, “Öğrenci bileti” ve “Sabah seansı bileti” türlerinde indirim yapabilecek.
Sinema seyircisinin büyük rağbet gösterdiği halk günü bundan böyle haftada iki gün olarak uygulanabilecek.

Sinema filmleri için yaş sınıfları değişiyor
Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulanmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde “Genel izleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+” olarak yeniden düzenlendi.

Fragmanlar da sınıflandırılacak
Kamuoyundaki özellikle çocuk filmleri öncesinde yetişkinler için uygun bulunan fragmanların gösterilmesi hususunda duyulan rahatsızlık “Sinema filmi öncesinde veya arasında gösterilen fragmanların, gösterimi yapılan sinema filmi için belirlenmiş işaret ve ibarelere uygun olması zorunludur.” hükmü ile son buluyor. Bundan böyle fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları görmeyecekler.

Sinema ile diğer platformlarda eş zamanlı gösterime son
Yönetmelikte “Sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda beş ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda altı ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamaz veya umuma iletilemez” hükmü yer alıyor.
Sinema sektörünün korunması amacıyla yapılan düzenleme ile sinema filmleri gösterim tarihinden itibaren 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlardan gösterilemeyecek.

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