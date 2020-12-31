Sinema sektörünün son yeniliği: IMAX teknolojisi

Değişen dönemler itibariyle okumada ve dinlemede olduğu gibi izleme alışkanlıklarında da insan hayatına yenilikler girmeye devam etmekte. Sinema kültüründe cezbedici teknolojilerle izleyicilerin karşısına çıkan Imax kamera teknolojisinde birçok avantaj var. Seyirci üzerinde yarattığı gerçeklik hissi ile Imax, sinemaseverlerin vazgeçilmez teknolojileri arasına girdiği söylenebilir.
Görüntü teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte izleme alışkanlıkları ve kalite seçenekleri gün geçtikçe ilerlemeye devam eder. Bu ilerlemeyle birlikte sinema salonlarında uygulanan maksimum görüntü kalitesi anlamına gelen Imax teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Imax sinema salonlarının normal film izleme salonlarına göre gerçeğe daha yakın görüntüler sunması fark yaratan özelliklerindendir.
Her sinema salonunda yer alan perdeler, Imax teknolojisine sahip sinema salonlarında daha net görüntüler sunabilmek için geniş boyutlarda tasarlanır. Bu sebeple diğer sinema salonlarından ayırıcı noktada bulunan ilk farkı, perde boyutlamalarıdır. Sinemalarda üretilen ses sistemi özelliklerine de yeni bir boyut kazandıran bu teknoloji, gerçekçi bir ses ortamı sunar. İzleyiciler için Imax teknolojisi kullanılan sinema salonlarında koltuk tasarımları da insanların daha geniş ve rahat bir deneyim elde etmesi için üretilir. Tam anlamıyla farklı bir sinema salonu ortamı olan Imax teknolojisinde izlenen filmlerin çekiminde de Imax kameralar kullanılır. İzleyiciye gerçekçi bir ortam sunmak için sunulan Imax gözlüğü ile kusursuz bir film seyretme şansı elde edebilirsiniz.
Sinema salonlarına farklı bir bakış açısı getiren Imax teknolojisi, seyredilen içeriklerin çekiminde de kullanılır. Yüksek netlikte ve boyutta görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan bu teknoloji, film gösterimleri için kaliteli çekimlerin oluşturulmasını sağlar. Kanadalı bir içerik üreticisi firmanın buluşu olan Imax teknolojisi, bugüne kadar yapılan en güçlü performansı sunan ve yaklaşık 15 bin Watt’lık projeksiyon lambasına yansıtılan bir teknolojidir. Ay’dan bile görüntülenme imkanının var olduğu bu teknoloji, sinema salonlarında kullanıldığında teknolojiye eşlik eden 6 kanallı bir dijital surround ses sistemi de sunar. Imax kamera çeşitlerinin üstün özellikte sunduğu performans sayesinde izlenen içeriklerin netliği ve kalitesi de ortaya çıkar.
Teknolojinin hızla ilerlemeye devam etmesiyle gelişen görüntü kaliteleri yalnızca sinema salonlarında değil, popüler bilgisayar teknolojilerinde de kullanılır. Imac 5k ürünlerinde de Imax teknolojisinin kullanılması modeli, eş değer markalar arasında ayırıcı bir konuma getirir. Imac’ler ile yapılan görsel tasarımlar, kodlamalar, yazılımlar, oluşturulan bloglar ve görüntülü toplantılar gibi birçok konuda ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılır. Bu sayede Imac modellerinde kullanılan Imax teknolojisi ile yüksek görüntü kalitesine sahip olabilirsiniz.
Devasa tasarımları ve devasa performans özellikleri olan bu teknolojinin birkaç dezavantajı da bulunur. Imax çekimi yapan kamera çeşitlerinin ağırlıkları henüz kompakt yapıda değildir. Yaklaşık olarak normal bir insan ağırlığında bulunur. Bunun yaratacağı dezavantaj ise bazı sahnelerin çekiminde yaşanacak olan zorlanmalardır. Yaklaşık olarak bir dakikalık bir çekim süresi birkaç bin dolar maliyetinde olabilir. Normal sinema film gösterimlerine göre daha pahalıdır.
Henüz yeni olması sebebiyle hataya çok fazla imkan tanınmayan bu teknoloji, doğa görüntüleri ve belgesel çekimleri gibi alanlarda kullanılır. İlerleyen süreçlerde gelişmeye devam eden teknolojiyle birlikte maliyet ve pratiklik anlamında Imax teknolojisinin iyileştirilmeleri meydana gelecektir.
Dev bir görüntü ve kamera teknolojisi olan Imax kamera çeşitleri, 15/70’lik bir filme uyumlu olarak tasarlanır. Boyut olarak ağır olan filmin, hacmi de büyük olduğu için normal kameralardan ağır bir yapıya sahiptir. Karşılaştırma yapılması gerekirse 3D kameraları 109 kg ve Imax kamerası ise 19 ile 45 kg aralığında yer alır. Fakat önemli bir özellik olarak Imax kameralar; filmleri düşey bir şekilde değil, yatay olarak pozlama yapar. Kameranın devasa performanslarından biri de 3D çekimler için hayata geçirilen aynı gövde içerisinde insanın iki gözünün açısına uygun olarak yerleştirilen iki ayrı objektifin bulunmasıdır. İki ayrı objektif için de ayrı iki film mekanizması tasarlanarak üretilen bu teknolojinin her objektifi kendine ait olan filmi pozlayarak fark yaratır. Bu sayede her 3D film tasarımında kullanılabilecek aynı iki resim, yatay açıdan incelendiğinde iki ayrı film olarak stereoskopik bir biçimde çekimi yapılır. Normal bir sinema deneyiminden daha büyük ve maksimum görüntü performansıyla karşılaşacağınız Imax teknolojisinde film izleme alışkanlıklarınız da değişebilir. Imax teknolojisinde çekilmiş ve gösterime girmiş bir filmi Imax gözlüksüz izlerken yalnızca gözlerinizi değil, devasa büyüklükteki görüntünün detaylarını izleyebilmek için başınızı da çevirmeniz gerekir.
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