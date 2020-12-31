Sinema sektörünün son yeniliği: IMAX teknolojisi

Değişen dönemler itibariyle okumada ve dinlemede olduğu gibi izleme alışkanlıklarında da insan hayatına yenilikler girmeye devam etmekte. Sinema kültüründe cezbedici teknolojilerle izleyicilerin karşısına çıkan Imax kamera teknolojisinde birçok avantaj var. Seyirci üzerinde yarattığı gerçeklik hissi ile Imax, sinemaseverlerin vazgeçilmez teknolojileri arasına girdiği söylenebilir. Imax Nedir? Görüntü teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte izleme alışkanlıkları ve kalite seçenekleri gün geçtikçe ilerlemeye devam eder. Bu ilerlemeyle birlikte sinema salonlarında uygulanan maksimum görüntü kalitesi anlamına gelen Imax teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Imax sinema salonlarının normal film izleme salonlarına göre gerçeğe daha yakın görüntüler sunması fark yaratan özelliklerindendir. Imax’i Standart Sinema Salonlarından Ayıran Fark Nedir? Her sinema salonunda yer alan perdeler, Imax teknolojisine sahip sinema salonlarında daha net görüntüler sunabilmek için geniş boyutlarda tasarlanır. Bu sebeple diğer sinema salonlarından ayırıcı noktada bulunan ilk farkı, perde boyutlamalarıdır. Sinemalarda üretilen ses sistemi özelliklerine de yeni bir boyut kazandıran bu teknoloji, gerçekçi bir ses ortamı sunar. İzleyiciler için Imax teknolojisi kullanılan sinema salonlarında koltuk tasarımları da insanların daha geniş ve rahat bir deneyim elde etmesi için üretilir. Tam anlamıyla farklı bir sinema salonu ortamı olan Imax teknolojisinde izlenen filmlerin çekiminde de Imax kameralar kullanılır. İzleyiciye gerçekçi bir ortam sunmak için sunulan Imax gözlüğü ile kusursuz bir film seyretme şansı elde edebilirsiniz.

Imax Kamera Teknolojisi Sinema salonlarına farklı bir bakış açısı getiren Imax teknolojisi, seyredilen içeriklerin çekiminde de kullanılır. Yüksek netlikte ve boyutta görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan bu teknoloji, film gösterimleri için kaliteli çekimlerin oluşturulmasını sağlar. Kanadalı bir içerik üreticisi firmanın buluşu olan Imax teknolojisi, bugüne kadar yapılan en güçlü performansı sunan ve yaklaşık 15 bin Watt’lık projeksiyon lambasına yansıtılan bir teknolojidir. Ay’dan bile görüntülenme imkanının var olduğu bu teknoloji, sinema salonlarında kullanıldığında teknolojiye eşlik eden 6 kanallı bir dijital surround ses sistemi de sunar. Imax kamera çeşitlerinin üstün özellikte sunduğu performans sayesinde izlenen içeriklerin netliği ve kalitesi de ortaya çıkar. 5K Teknolojisinin Ayrıcalıklarıyla Tanışın Teknolojinin hızla ilerlemeye devam etmesiyle gelişen görüntü kaliteleri yalnızca sinema salonlarında değil, popüler bilgisayar teknolojilerinde de kullanılır. Imac 5k ürünlerinde de Imax teknolojisinin kullanılması modeli, eş değer markalar arasında ayırıcı bir konuma getirir. Imac’ler ile yapılan görsel tasarımlar, kodlamalar, yazılımlar, oluşturulan bloglar ve görüntülü toplantılar gibi birçok konuda ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılır. Bu sayede Imac modellerinde kullanılan Imax teknolojisi ile yüksek görüntü kalitesine sahip olabilirsiniz.