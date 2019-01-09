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'Sinema' teklifinin komisyon görüşmeleri TBMM'de başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

SİNEMA ve dizi sektörünü canlandırmak amacıyla hazırlanan yasa teklifinin görüşmeleri TBMM’de başladı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- SİNEMA ve dizi sektörünü canlandırmak amacıyla hazırlanan yasa teklifinin görüşmeleri TBMM’de başladı.
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Partili Emrullah İşler başkanlığında, 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyonda ilk sözü alan Komisyon Başkanı Emrullah İşler, teklif ile Türkiye’nin önemli film merkezlerinden biri olacağını belirterek, "Bu teklif ülkenin tanıtımına katkı sağlayacak film ve dizi sayısının artırılmasını sağlayacak. Teklifin yasalaşması durumunda, baştan başa doğal plato olan ülkemiz, önemli film merkezlerinden birisi olacak" dedi.
'TÜRK DİZİLERİ 156 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR'
İstatistiki bilgiler de veren İşler, 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı 9 iken, 2018 yılında bu sayının 180'e çıktığını söyledi. 2002'de 2 milyon olan yerli film izleyici sayısının da 2018'de 44,5 milyonu aştığını bildiren Emrullah İşler, 156 ülkeye ihraç edilen dizi filmlerin 350 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüyle Türkiye'yi dünyada ikinci sıraya yükselttiğine vurgu yaptı.
'REKLAM SÜRELERİ 10 DAKİKA'
İşler, "Teklifle kurulması öngörülen, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan Destekleme Kurulu ile Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonuyla kamu ile özel sektör arasında eşgüdüm sağlanarak bürokrasi ve kırtasiyenin önüne geçilecektir. Bu teklif ile; yoğun şikayete neden olan sinemalardaki uzun reklam sürelerinin 10 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyor" diye konuştu.
AK PARTİLİ YAYMAN: SİNEMA EMEKÇİLERİ İLE HAZIRLANDI
Teklif sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da, düzenleme ile ilgili komisyona bilgi verdi. Bir ülkede sanatın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Yayman, söz konusu teklifin uzun zamandır tartışıldığını ve sinema emekçileri ile birlikte hazırlandığını söyledi. Yasa teklifi ile sinema sektörünü daha ileriye götüreceklerini anlatan Yayman, Arjantin, Japonya ve Hindistan'da Türk dizilerinin izlendiğini ve fenomen olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Avrupa'da yüzde 63 ile en çok yerli film izlenen ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Hüseyin Yayman, "İhraç edilen dizi filmleri ülkenin tanıtımı için güçlü bir enstrüman haline geldi" diye konuştu.
BAKAN YARDIMCISI DURSUN: AMAÇ SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMAK
Yürütme adına komisyona katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun da, yasa teklifinin önemine dikkat çekerek, teklifin sinema sanatının önünü açmak, sorunlarını çözmek, desteklemek, kamu ve özel sektör arasındaki dengeyi sağlamak amacı taşıdığını ifade etti.
MUHALEFET ELEŞTİRDİ
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sektörden 9 ayrı kurum temsilcisinin toplantıda olduğunu anımsatarak milletvekillerinden önce bu temsilcilerin görüşlerini aktarması gerektiğini savundu. Kaya, Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonunda çoğunluğun, sinemacılarda olmasının önemine dikkat çekti.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, hangi filmlerinin çekileceği konusuna Kültür ve Turizm Bakanlığının karışmaması gerektiğine dikkat çekerken, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, teklif yasalaşırsa sadece siyasi iktidarın sinemasının oluşacağını ileri sürerek, "Sanat ve sanatçı özgür olduğu müddetçe bizim çocuklarımız yaratıcı olur" dedi.

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