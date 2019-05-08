"Sinema ve Göç" konferansı yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - "20. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Göç" konulu film festivali kapsamında düzenlenen "Sinema ve Göç" konferansı yarın başlayacak.

Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu katkılarıyla hayata geçti.

Üniversitenin Cibali Kampüsü'nde yapılacak konferansta, Yale Üniversitesinden Dudley Andrew, Wayne State Üniversitesinden Robert Burgoyne, Belgrad Sanat Üniversitesinden Nevena Dakovic, Kaliforniya Sanat Kolejinden Nilgün Bayraktar ve Türk-Alman Üniversitesinden M. Murat Erdoğan konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansa ayrıca ünlü yönetmenler Tayfun Pirselimoğlu, Tevfik Başer, Andaç Haznedaroğlu, Melisa Önel, Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve oyuncu Selda Alkor da katılacak.

Sinemada göç konusunun farklı açılardan masaya yatırılacağı ve göç temalı filmlerin gösterileceği festivalde ayrıca yarışmaya katılan kısa filmlerden 4'üne toplam 10 bin lira değerinde ödül verilecek.

Festival 11 Mayıs'ta sona erecek.

