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Sinema ve müzik eserlerinde online tescil dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema ve müzik yapımlarının kayıt ve tescil işlemleri yarından itibaren online yapılacak - Yeni sistemle zorunlu kayıt ve tescile tabi yapımlar için kayıt ve tescil başvuruları, "http://www.telifhaklari.gov.tr" linki üzerinden online gerçekleştirilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema ve müzik yapımlarının kayıt ve tescil işlemleri yarından itibaren online yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında 26 Nisan'dan itibaren yapımların kayıt ve tescil işlemleri için otomasyon sistemi devreye girecek.

Yeni sistemle zorunlu kayıt ve tescile tabi yapımlar için kayıt ve tescil başvuruları, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan "başvuru işlemleri" sekmesindeki "http://www.telifhaklari.gov.tr" linki üzerinden online gerçekleştirilebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sinema ve müzik yapımlarının kayıt ve tescil işlemleri, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne doğrudan başvuruyla yapılıyordu.

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