Sinema ve tiyatro oyuncuları Yozgat’ın tanıtımı için yarıştı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın tarihi ve turistik güzellikleri, 'Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi' organizasyonu ile tanıtıldı. Bulmaca Gezisi'ne, yerli ve yabancı sinema ve tiyatro oyuncuları da katıldı.

Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi öncesinde, sinema ve tiyatro oyuncularının Yozgat’a gelmesiyle başlayan program, tanıtım toplantısının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yerli ve yabancı sanatçılar ile vatandaşlar katılımıyla devam etti. Bulmaca Gezisi ise, kent merkezinde tarihi ve turistik yerlere gidecek ekiplere, ulaşılacak noktaların belirtildiği şifreli bulmaca zarflarının verilmesiyle start aldı. Zarfları alan sürücüler, Cumhuriyet Meydanı'ndan gidecekleri noktalara hareket etti. Sürücüler ve ekipleri, şifreli mesajları çözerek, bir sonraki hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Gezinin amacı hakkında açıklama yapan Vali Kemal Yurtnaç, Antik Roma Hamamı’nın tanıtılması amacıyla bulmaca gezisi düzenlediklerini belirterek, geziye yurt dışından ve Türkiye’den sanatçıların katıldığını söyledi. Yurtnaç, "Amacımız farkındalık oluşturmak, yani Roma Hamamı'nı dünyaya tanıtmak. İngiltere’nin Baht şehrindeki Roma Hamamı yılda 1 milyon turist ağırlıyorlar ve 25 milyon sterlin para kazanıyorlar. Bizdeki bu tarihi eserleri gün yüzene çıkarmamız lazım. Sadece maddi kaynak olarak değil, aynı zamanda UNESCO’nun kültürel miras değerine girmiş bu yapıyı Türkiye’ye tanıtmamız lazım. Ben, katkılarından dolayı ilgili arkadaşlara ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız da, TUTAP olarak amaçlarının UNESCO dünya geçici miras listesine alınan Roma Hamamı'nı tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Roma hamamının Yozgat'a çok büyük katkısı olacak. Buradaki farkındalığı artırmak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Buraya davet ettiğimiz yerli ve yabancı sanatçı arkadaşlarımız da katılımıyla gerek kamuoyuna, gerekse uluslararası alanda Roma Hamamı'nın çok iyi tanınacağını ve Yozgat’a çok büyük değer katacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'Gladyatör' ve 'Braveheart' filmlerinde rol alan İskoç aktör Mike Mitchell ise Yozgat'ın çok güzel, muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "Yetkililere bu konuda çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada alınan bazı videoları ben de kendi imkânlarımla bütün dünyaya duyuracağım. Özellikle Roma Hamamı'nın dünyaya tanıtılması için artık bir gönül elçisi olduk" ifadelerini kullandı.

Yarışmada verilen hedeflere ulaşan ve sorulan soruları yanıtlayarak bir sonraki etap şifreli yer tariflerini alan sinema ve tiyatro oyuncularından Selahattin Taşdöğen, zor şartlar altında ilk noktaya ulaştıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarım çok yetenekliydi, bütün olumsuzlukları bertaraf ettik ve ikinci etaba başlıyoruz" dedi.

Tiyatro Sanatçısı Ünal Gümüş de Yozgat'ın çok güzel olduğunu, burada şehrin güzelliklerini keşfetmeye başladıklarını ifade etti. Gümüş, "Bu tür şeyleri keşfetmeye başladık. Tarihini keşfettik” diye konuştu.

Tuncay Beyazıt ise "Yozgat'ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Keşke daha önce buraya gelseydim, çok temiz, çok güzel havası var. Yozgat kesinlikle gelip kalınacak bir yer" diye konuştu.

Tiyatro ve sinema sanatçılarından Mehmet Sabri Arafoğlu ve Emre Ertunç’un da katıldığı Bulmaca Gezisi organizasyonunun ödül töreni, Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı'nda bugün akşam saatlerinde yapılacak.