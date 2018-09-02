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Sinema ve tiyatro oyuncuları Yozgat’ın tanıtımı için yarıştı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:46 | Son Güncelleme

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCULARI TERMAL HAVUZDA YÜZDÜ Yozgat'ın tarihi ve turistik güzellikleri, 'Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi' organizasyonu ile tanıtıldı.

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCULARI TERMAL HAVUZDA YÜZDÜ

Yozgat'ın tarihi ve turistik güzellikleri, 'Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi' organizasyonu ile tanıtıldı. Bulmaca Gezisi yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, yerli ve yabancı sinema ve tiyatro oyuncularının katıldığı törenle Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı'nda verildi. Yarışmacılar ve vatandaşların ilgi gösterdiği törenin ardından, sinema ve tiyatro oyuncuları tarihi Roma Hamamı'nın termal havuzunda yüzerek, tarihi mekanın tanıtımına katkı sağladı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Roma Hamamı'nın, görselliği ile eşsiz bir değer olduğunu belirterek, "Roma Hamamı'nın termal havuzu 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi, günümüze kadar gelmiştir. Bu eşsiz güzelliği turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Termal havuzda yüzme keyfi yaşayan sinema ve tiyatro oyuncuları ise tarihi kalıntıların görülmeye değer muhteşem bir eser olduğunu söyledi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

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