HABER

Sinemada "Halk Günü" artık haftada iki kez olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile indirimli biletler çeşitleniyor, "Halk Günü" uygulaması haftada ikiye çıkarılıyor - Yönetmelik, sinema biletiyle başka bir ürünün paket halinde satılamaması, sinema filmlerinin gösterim tarihinden itibaren 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlarda gösterilememesine ilişkin düzenlemeler de içeriyor

Sinemalarda "Halk Günü" uygulaması haftada iki kez olacak. Sinema biletiyle başka bir ürün paket halinde satılamayacak, sinema filmleri gösterim tarihinden 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlarda gösterilemeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa iletmeleri zorunlu hale getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlamak, paydaşların güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine katkıda bulunmak" amacıyla ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı toplandığı uygulama hazırlandı. Sektör paydaşlarının kullanımına açılacak uygulamayla elde edilen istatistikler, sektörel raporlamalarda ve gelecek öngörülerinde de kullanılacak, sektörel planlamada kaynak teşkil edecek.

Düzenlemeyle reklam süreleri 10 dakikayla sınırlandırılacak. Sinema seyircisinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen ve filmlerin tanıtılmasını sağlayan fragmanların, film öncesinde en az 3 dakika gösterimi zorunlu olacak.

- Biletle başka bir ürün paket halinde satılamayacak

Yönetmelikte, biletle birlikte başka ürünlerin satılması konusunda sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan sorunun çözülmesine ilişkin, "Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz." düzenlemesi de yer alıyor.

Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek ancak sinema bileti ile başka bir ürünü paket halinde satamayacak.

- İndirimli biletler çeşitleniyor

Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde "belirli yaş ve üzeri bileti", "engelli bileti", "şehit yakını ve gazi bileti", "halk günü bileti", "internet bileti", "kamu meslek grubu bileti", "öğrenci bileti" ve "sabah seansı bileti" türlerinde indirim yapabilecek.

"Halk Günü" sayısı haftada ikiye çıkarılacak.

- Yaş sınıfları değişecek, fragmanlar sınıflandırılacak

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulamalar ve uzman görüşleri çerçevesinde "genel izleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+" olarak yeniden düzenlendi.

Sinema filmi öncesinde veya arasında gösterilen fragmanların, gösterimi yapılan sinema filmi için belirlenmiş işaret ve ibarelere uygun olması zorunlu olacak.

Fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları görmeyecek.

- Dijital platformlarda eş zamanlı gösterim yapılamayacak

Sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 5 ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 6 ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamayacak veya umuma iletilemeyecek.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Köy çocuklarından Mehmetçiğe ebruli selamKöy çocuklarından Mehmetçiğe ebruli selam
Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktıGök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İliş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti tuzağı!

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Son dakika! Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

2 ilde sahte para operasyonu!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.