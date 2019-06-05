Sinemada yazılım dönemi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni düzenleme ile sinema gösterimi yapan merkezlere yazılım zorunluluğu getirildiğini söyledi. Yavuz, 444 sinema gösterimi merkezinden 400'ünün yazılıma dahil olduğunu, Temmuz'da tamamının sisteme dahil olacağını kaydederek, "Böylece hangi sinema salonunda hangi filmin kaç defa gösterildiğini ve daha önemlisi kaç kişi tarafından izlenildiğini anında takip ediyor olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni sinema kanununa göre sinema gösterimi yapan merkezlerin, bakanlığın izlediği yazılım ve donanımı kendi sistemleri içine dahil etmelerinin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Bakan Yavuz bu yazılımla bakanlık olarak hangi sinema salonunda hangi filmin kaç defa gösterildiğini ve daha önemlisi kaç izlenici tarafından izlenildiğini anında takip edebildiklerini kaydetti. Yavuz "Biz bunu sinema sektörüyle de şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bu bilgi hem onların hem eser sahiplerinin işine yarayacak hem de kültür ekonomisi anlamında da nasıl bir hacimle uğraştığımızı da istatistik olarak ortaya koymak istiyoruz. Bu nedenle kıymetli bir çalışma oldu. Türkiye’de 444 tane sinema gösterimi yapılan merkezimiz var. Şu ana kadar 400'ü bu yazılım programına dahil oldular. 44 işletme de şu anda bunu yükleme aşamasında. Temmuz ayı içinde herkes sisteme bağlanmış olacak. Ve bakanlığımıza anlık veri akışı başlıyor olacak" diye konuştu.