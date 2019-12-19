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Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

Sinemanın 124.

Sinemanın 124. yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İletişim Fakültesi Sinedüş Topluluğu ve Pazarlama İletişim Topluluğu tarafından ortak düzenlenen “Sinemanın 124. Doğum Günü Etkinliği” ile kutlandı.
OMÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Turan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan, Araştırma Görevlisi Kevser Akyol Oktan ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin yönetmenliğini yaptığı Efsunkar, Doğa’nın Korkusu, Yılkı, Son Müşteri, Aşk-ı Araf, Fotoğraf, Dijital Sağır, Hülya Bu Ya, Kırık Kalemler, Peacefulness in Turkey ve Dağınık adlı 11 kısa film gösterime sunuldu.
Bundan 124 yıl önce 1895 yılında Lumiere kardeşlerin çektiği “Trenin Gara Girişi” adlı film ile başlayan sinema serüveni bugüne kadar birçok yapıma imza attı.

OMÜ öğrencileri sinemaya katkılarını sunuyor
Etkinliğin açılışında konuşan Sinedüş Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Turan, “Sinema hepimizin hayatında önemli bir yer edinmiş durumda. Evet Lumiere kardeşlerle başlıyor doğru ama 28 Aralık 1895’ten bu yana bizi büyülemeye devam ediyor. Biz de bu işin bir parçası olarak okulda film üretim sürecine geçebildik sonunda, Radyo Televizyon ve Sinema ve diğer bölümler olarak sinemaya katkılarımızı sunmaya başladık diyebilirim o yüzden benim için önemli bir etkinlik. Bugün 11 film izleyeceğiz, çeşitli etkinlikler yaparak sinemanın doğum gününü kutlayacağız” dedi.
Sinedüş Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Burak Anılan, uzun zamandır böyle bir etkinliğin hayalini kurduklarını belirterek, “Bugün burada Sinemanın 124. yılını kutlayacağız. Normal şartlarda sinema ‘Trenin Gara Girişi’ filmiyle 28 Aralık’ta ilk film gösterimi ile başladı fakat final haftamızın o tarihlere denk gelmesi nedeniyle biraz erken bir tarihe almak durumunda kaldık. Bugün sizlere okulumuz İletişim Fakültesi’nden çıkmış filmleri göstereceğiz. Buraya gelen ve film çeken arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Gösterimin ardından filmlerin yönetmenliğini üstlenen öğrencilerden Çiğdem Dönmez, Burak Anılan, Tugay Başsal, Buğrahan Mayuk, Özge Özoğlu, Ceren Acar, Oğuzhan Sert, Ayberk Telatar, Yiğiter Ayberk Çakır, Mahmut Emin Baylan, Salma Wafiqoh ve Ahmet Köse’ye teşekkür belgeleri İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verildi.
Ayrıca, ilk 3’e giren ‘Dağınık’, ‘Hülya Bu Ya’ ve ‘Dijital Sağır’ filmleri ödül aldı.

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