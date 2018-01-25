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Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 14:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

Lale Belkıs, Türk sinemasının kötü kadınıydı.

Kötüydü kötü olmasına ama neredeyse oynadığı her filmde "iyi" karakter gelir, sevgilisini elinden alırdı.

Lale Belkıs

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Lale Belkıs, Türk sinemasının kötü kadınıydı.

Lale Belkıs, Türk sinemasının kötü kadınıydı.
Kötüydü kötü olmasına ama neredeyse oynadığı her filmde "iyi" karakter gelir, sevgilisini elinden alırdı.
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Biz onu filmlerden hatırlasak da aslında Lale Belkıs Türkiye'nin ilk milli mankeni.

Biz onu filmlerden hatırlasak da aslında Lale Belkıs Türkiye'nin ilk milli mankeni.
Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş ama ondaki ışığı gören Lale Oraloğlu peşini bırakmamış.
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Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Eyüp'te yedi odalı bir evde doğdu.

Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Eyüp'te yedi odalı bir evde doğdu.
Gerçek adı Belkıs Durmaz'dır. Durmaz ailesinin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünden mezun oldu.
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Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen defilede mankenlik yapması istendi.

Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen defilede mankenlik yapması istendi.
Defilede giydiği bu kıyafetler iki aylık bir geziyle dünyanın pek çok ülkesinde sergilendi ve Belkıs'ın da bu kıyafetleri tanıtması istendi. 1954'te kardeşlerinin de yardımıyla babasından gizli olarak bu gemi yolculuğuna çıktı, adını da değiştirdi.
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İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi, Kraliçe II. Elizabeth, Prenses Süreyya, Dwight David Eisenhower Türkiye'ye geldiklerinde Lale Belkıs defilelere ilk çağrılan isim olmuştu.

İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi, Kraliçe II. Elizabeth, Prenses Süreyya, Dwight David Eisenhower Türkiye'ye geldiklerinde Lale Belkıs defilelere ilk çağrılan isim olmuştu.
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Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs.

Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs.
Sonunda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarlarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti.
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Bir süre İpek Film Stüdyosu'nda dublaj yaptı. Sophia Loren, Ava Gardner, Cahide Sonku'yu seslendirdi.

Bir süre İpek Film Stüdyosu'nda dublaj yaptı. Sophia Loren, Ava Gardner, Cahide Sonku'yu seslendirdi.
Sinemaya 1966'da " Ölüm Tarlası " filmiyle geçti. " Bitmeyen Korku ", "Harun Reşit'in Gözdesi", "Feride", "Bir Demet Menekşe" gibi filmlerde oynadı.
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1966'da 'Ölüm Tarlası' filminde oynayacak arkadaşı Kamuran Yüce'nin peşine takılır ve kumaş almak için gittiği Kilis'te ilk filminde oynadı Lale Belkıs.

1966'da 'Ölüm Tarlası' filminde oynayacak arkadaşı Kamuran Yüce'nin peşine takılır ve kumaş almak için gittiği Kilis'te ilk filminde oynadı Lale Belkıs.
Kilis'te geçen bir kaçakçılık hikâyesini anlatan ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmin senaristi Yaşar Kemal ondan çok etkilendi ve " Ölüm Tarlası " filminde Falcı Emine rolünü oynaması için ısrar etti. Aynı yıl, 'Bitmeyen Korku' ve "Fatih'in Fedaisi" filmlerinde oynadı.
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Bir yıl sonra, yine Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Harun Reşid'in Gözdesi" filminde Ajda Pekkan'ı kırbaçlayan kötü Butri rolündeydi.

Bir yıl sonra, yine Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Harun Reşid'in Gözdesi" filminde Ajda Pekkan'ı kırbaçlayan kötü Butri rolündeydi.
1984 tarihli Atıf Yılmaz klasiği 'Dağınık Yatak' o dönemde rol aldığı filmlerin en önemlisiydi.
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Müziğe 1967 yılında başladı. Nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı.

Müziğe 1967 yılında başladı. Nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı.
"Playboy"un da aralarında bulunduğu İstanbul'un en seçkin gece kulüplerinde sahneye çıktı. İngilizce ve Fransızca şarkılar söyledi.Anılarını yazdığı "İpek Çoraplar" adlı kitabı vardır. Lale Belkıs, İstanbul'da Moda'daki evinde eşi "Ateş Böceği" Yalçın Otağı' ile oturdu.
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Ayrıca yaz aylarında Datça'da Ak Tur Tatil Köyü'nde yaşadılar.

Ayrıca yaz aylarında Datça'da Ak Tur Tatil Köyü'nde yaşadılar.
Ödülleri: Lale Belkıs, 1970 yılında, 7. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, "Kalbimin Efendisi" filmindeki rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı.
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