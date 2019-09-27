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‘Sinemaseverlerin gözü kulağı Malatya'da olacak’

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

MALATYA'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Malatya Film Festivali hakkında bilgi veren yönetmen Haydar Işık, "Türk sinemasının ve sinemaseverlerin gözü kulağı, 15- 19 Kasım'da Malatya'da olacak" dedi.

‘Sinemaseverlerin gözü kulağı Malatya'da olacak’

Taha AYHAN/MALTYA, (DHA)- MALATYA'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Malatya Film Festivali hakkında bilgi veren yönetmen Haydar Işık, "Türk sinemasının ve sinemaseverlerin gözü kulağı, 15- 19 Kasım'da Malatya'da olacak" dedi.
Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri iş birliğiyle 15- 19 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Film Festivali hakkında konuşan Yönetmen Haydar Işık, bu yıl etkinliğin 9'uncusunu düzenlediklerini belirterek, "Uluslararası Film Festivali bundan 8 yıl önce dönemin Malatya Valisi Ulvi Saran önderliğinde başlamış, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle küçük bir fidanken bugün genç bir ağaca dönüşmüştür. Film festivalleri şehirlerin ülkelerin tanıtımında büyük rol oynayan önemli organizasyonlardır. Verdiği maddi ödüller ile Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayan Malatya Film Festivali, Malatya'nın sadece yetiştirdiği değerli politikacılar ve kayısısı ile değil artık film festivali ile de anılması için gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir organizasyona dönüşmeye başlamıştır. Günümüzde şehirlerin gelişmişlik düzeyleri sadece ekonomileri, yolları ve görkemli binaları ile ölçülmemektedir. Kültür ve sanata önem veren şehirler cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin en güzide şehirlerinden biri olan Malatya'da bu festivalin devam etmesini sağlamak büyük önem taşımaktadır" dedi.
'TÜRK SİNEMASININ GÖZÜ KULAĞI 15- 19 KASIM'DA MALATYA'DA OLACAK'
Başvuruların 5 Ekim 2019 tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Yönetmen Işık, şunları söyledi:
"Genç bir ekibimiz var ve başarılı bir festivali gerçekleştirmek için titiz çalışma devam ediyor. Malatya Film Festivali genç sinemacıların mesleki gelişimi için değerli bir platform olmaya devam edecek. Zira ülkemizi uluslararası festivallerde başarı ile temsil eden yönetmenlerimizin neredeyse tamamı kısa filmlerle mesleki yolculuklarına başladılar. Türk sinemasına değerli katkılar sağlamış sanatçılarımıza onur ödülü vereceğiz. Türk sinemasının ve sinemaseverlerinin gözü kulağı 15- 19 Kasım'da Malatya'da olacak. Malatyalı sinemaseverler birbirinden değerli sinema filmlerini bu yıl sinemalarımızda ücretsiz izleme şansı bulacak. Ben bugün sizlerle buluşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum."
'TÜM ŞEHİR EL BİRLİĞİYLE BAŞARILI BİR İŞE İMZA ATACAĞIZ'
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve Malatya Valisi Aydın Baruş'a teşekkür eden Işık, "Büyük Şehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a da çok teşekkür ederim bayrağı bize devrettiği için. Bu fırsatı bizlere verdi ve festivalin devamı etmesi konusunda değerli katkıları bizlere cesaret verdi. Ayrıca Sayın Valimize de çok teşekkür ederim, fikirleri ve görüşü ile bize farklı bakış acısı sundu. Tüm şehir el birliği ile başarılı bir işe imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bugüne kadar Malatya Film Festivali'nin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
'FESTİVALDE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLDU'
Festivalde çok büyük değişikliklerin olduğunu ifade den Işık, şunları söyledi:
"Bunlardan en önemli olan kısmı biz biraz sinemayla alakayla olan halkla buluşmaya yönelik çok ciddi projeler hazırladık. Kadına şiddet ile ilgili pozitif ayrımcılık içeren programlar hazırladık. Çocukları ve gençleri sinemanın içine çekebilmek için çok iyi projeler hazırladık ve bununla ilgili eğitime başladık. 'Malatya Sanata Koşuyor' temalı programlar hazırladık. Daha önceki festivallerde atölyeler vardı ama bu atölyeleri mini kurslara çevirmeye karar verdik. Özellikle daha önce Malatya Film platosu adı altında aslında senaryo yarışması ve yapımcı ve senaristleri bir araya getiren programlar vardı. Biz bu yıl bu temayı daha çok senaryo eğitimi, senaryo atölyeleri, uygulamalı eğitimler gibi değişiklikler yaparak planladık verimliliğini ve sürekliliğini daha fazla artırabilmek için. Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası birtakım değişiklikler yaptık. Daha önceki yıllarda uluslararası Film Yarışmaları vardı. Yine burayla ilgili birtakım değişikliklere gittik. Bu sene uluslararası film yarışması yapılmayacak ancak uluslararası filmlerden seçkiler yapıp yine uluslararası olan yönetmen, yapımcı veya oyuncu olmak üzere yabancı konuklarımızı kentimizde en güzel şekilde ağılayacağız. Ulusal ödüller kısmında verilen ödül miktarında bir değişiklik olmadı. Kısa filme katılımı yükseltmek ve gençleri kısa filme yöneltmek için ödül miktarını artırdık."
ÖDÜLLER
Ödüller hakkında bilgiler veren Işık, "Ödüllerimiz En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, Fahri Kayahan Müzik Ödülü, Kemal Sunal Halk Ödülü, Türk Sinemasına Katkı Ödülü, Ulvi Saran jüri özel Ödülü, Yönetmenler Birliği Platformu En İyi Yönetmen Ödülü SİYAD Ödülü ve bu sene festivallerde bir ilk olan 'sinemada olmazsa olmazlar' ödülü vereceğiz yani Festival kapsamında Türkiye'de ilk olan figüran ödülü vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
JÜRİLER AÇIKLANACAK
Işık, 'Şiddet ve Bağımlılığa karşı Sıfır Tolerans' başlığı altında 15 bin ortaokul ve liseli gencimize ulaşıp, Haluk Piyes ve ünlü bir müzisyenle birlikte eğitimler vereceklerini söyledi. Yönetmen Haydar Işık, Festivalin Jüri Başkanı ile Jürilerini çok yakın zamanda açıklayacaklarını dile getirdi.

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