Singapur Büyükelçisi Han: “Mersin’i çok önemli bir iş ortağı olarak görüyoruz”

Singapur’un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Mersin’i çok önemli bir iş ortağı olarak gördüklerini belirterek, önümüzdeki süreçte Singapur’dan daha fazla yatırımcının Mersin’e gelmesi beklentisi içinde olduklarını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Singapurlu yatırımcıları Mersin’e yatırım yapmaya çağırarak, “Karşılığını alırlar, pişman olmazlar” dedi.

Singapur’un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele ve beraberindeki heyetle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Mersin ile Singapur arasındaki ticari ilişkiler ile yatırım olanakları ele alındı.

“Liman işletmelerinin her türlü sorununun çözümünde yardımcı olacağım”

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han’ı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamanın kendileri için onur verici olduğunu belirten Seçer, konuk büyükelçiye, ilk kez ziyaret ettiği Mersin ile ilgili bilgiler verdi. Mersin’in, Akdeniz’in en güzel kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, “Burada kendi ülkesini ilgilendiren önemli bir yatırım var. Mersin Uluslararası Limanı, kentimiz için de önemli bir kurum. Limanımız, Türkiye’nin ekonomik açıdan son derece önemli bir limanı. Sadece Türkiye’nin değil, bölgenin, Ortadoğu’nun, Kafkasların transit ticaret yapma imkanı bulduğu ender limanlardan biri. Bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısı. Bunun farkında olan bir belediye başkanı olarak, liman işletmelerinin karşılaştıkları her türlü sorunda işbirliği içerisinde olacağımı, sorunların çözümünde her zaman yardımcı olacağımı göreve geldiğim ilk günlerde yöneticilerine aktarmıştım” diye konuştu.